La Justicia rechazó otro pedido de prisión domiciliaria de De Vido y seguirá detenido en Ezeiza

La justicia federal rechazó un nuevo pedido del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido para cumplir en prisión domiciliaria su condena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once. Así, el ex funcionario seguirá alojado en la colonia penal 19 de la cárcel federal de Ezeiza.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Ricardo Basílico, juez del Tribunal Oral Federal 4 a cargo de la ejecución de la pena de De Vido, consideró que el cuadro de salud que atraviesa el ex funcionario -quien este mes fue operado de una angioplastía- puede ser tratado en la cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

"El cuadro de salud que presenta el interno De Vido, no demuestra una modificación sustancial de la situación fáctica y/o médica que justifique una solución diversa a la permanencia en la órbita de la Unidad 19 del SPF", sostuvo el magistrado en su resolución.

De Vido está preso desde el 13 de noviembre pasado cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena de cuatro años de prisión que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme por la tragedia de Once, ocurrida el 12 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y mató a 51 personas.

El ex funcionario -que tiene otras condenas y actualmente está siendo juzgado en otros procesos como el caso de los cuadernos de la corrupción y el programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo- había pedido su prisión domiciliaria que le fue rechazada.

La defensa planteó que por sus problemas de salud con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes insulinorrequirente y dislipemia, la cárcel no garantizaba el mejor tratamiento y pidió la prisión domiciliaria en su chacra de Puerto Panal, en la localidad bonaerense de Zárate.

El ex funcionario volvió a solicitar la detención en su casa con el uso de tobillera electrónica porque el cuadro de salud de agravó y señalaron que en la atención médica en la unidad es insuficiente. Explicó que a comienzo de mes tuvo que ser internado en una clínica por un problema cardiovascular que requirió de una operación de angioplastía en la que le colocaron un stent.

La justicia requirió informes a la unidad y al Cuerpo Médico Forense. El fiscal de Ejecución Penal, Nicolás Czizik , y la querella que representa a los familiares de la tragedia, a cargo del abogado Leonardo Menghini , pidieron que se rechace el planteo.

El juez Basílico entendió que el cuadro de salud puede ser atentado en la unidad. Sobre la internación de De Vido en una clínica privado el magistrado señaló que "el sistema de atención intramuros y extramuros respondió con suficiencia frente al evento agudo".

"Asimismo, reviste especial significación que, una vez finalizada la internación, el nombrado fue externado en condiciones clínicas favorables, consignándose estabilidad hemodinámica, ausencia de signos de insuficiencia cardíaca y buena tolerancia general", agregó.

Y concluyó que "tales extremos impiden concluir que exista, al presente, un estado de descompensación o gravedad actual que torne procedente la morigeración pretendida", en referencia a la detención domiciliaria.

En su resolución, Basílico le ordenó al SPF que continúen los controles médicos a De Vido, con una dieta adecuada a su cuadro y "guardia medica las 24 horas durante todo el año".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín