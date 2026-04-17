“Bancaste a Villarruel y Pagano, en la vida real vos dejabas caer al Gobierno”: Lilia Lemoine cruzó al Gordo Dan y agitó más la interna libertaria

La interna libertaria que expone las cada vez más evidentes diferencias entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo este viernes un nuevo capítulo con dos protagonistas de peso en el ecosistema digital del Gobierno.

La diputada Lilia Lemoine, amiga de Javier Milei y férrea defensora de su hermana Karina, cruzó a Daniel Parisini, conocido en redes como "Gordo Dan" y lo acusó de haber apoyado a la vice Victoria Villarruel y la legisladora Marcela Pagano, ambas enemistadas hoy con el Presidente.

"Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno . Perdón. Me cansé", apuntó Lemoine contra Dan en X . Ese mensaje de la diputada libertaria fue en respuesta a que el tuitero más cercano al asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó que ella le recomendara a un usuario dejar de seguir a Milei si estaba disconforme con el Gobierno.

Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé. https://t.co/vALNVKqnKJ

El posteo de Lemoine puso en marcha un ida y vuelta cargado de ironías que dejó en evidencia, otra vez, la interna a cielo abierto en el Gobierno.

"No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei . No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el congreso. No pasarás", la contestó Dan.

Lemoine redobló la apuesta con una chicana. "Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas".

Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas 🤔

Después de unos minutos de silencio entre ambos, mientras los dos se hacían eco de ese ida y vuelta con interacciones con otros usuarios, Dan volvió a la carga. "Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que fijap. Te mando un abrazo".

Fijap es Franco Antunes, militante libertario caracterizado por salir a hacer transmisiones en marchas opositoras, como la que tuvo lugar en el Congreso la vez que corri ó a refugiarse de las agresiones a una casa de empanadas .

La diputada, acaso la dirigente que más conoce a Milei, cerró con más ironía: "Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós".

Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós.

"Por favor, hacelo Lilia, nos harías un favor a todos ", retrucó Dan.

Los dardos cruzados entre ambos son un nuevo capítulo de la disputa que, desde hace tiempo, sostienen Karina Milei y Santiago Caputo y se vuelca a las redes con sus principales laderos. Lemoine lo dejó en evidencia al replicar un posteo que advierte que "si no bancas a Karina no bancas a Javier. La ecuación es muy sencilla".

A la disputa también se sumó el legislador bonaerense Agustín Romo, uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo. "Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar", escribió Romo, a quien el armador Sebastián Pareja, por orden de Karina Milei, busca esmerilar y hasta quitarle la jefatura del bloque libertaria en la Legislatura provincial.

"Banco a Milei y por eso banco a Pareja, aunque me dejó afuera de la campaña del '23. Aunque lo puteo y le discuto y siento que no me da bola la mayoría de las veces... no lo ví traicionar a Javier. Como sí vi a otros que por soberbia o inmadurez fueron funcionales a sus enemigos", comentó Lemoine cuando un usuario sostuvo que apoyaba a Milei y no al armador libertario.

En ese mismo mensaje Lemoine bajó un poco el tono confrontativo. "Yo defiendo a Pareja igual que a Adorni, Sandra o a Santi Caputo. O al mismísimo Dan... Porque son todos necesarios para Javier y no lo han traicionado. Hasta donde yo sé".

Mientras tanto, la secretaria general de la Presidencia y el asesor estrella de Milei volvieron a verse las caras este viernes en la Casa Rosada durante una nueva reunión de la mesa política. El núcleo del Gobierno intenta cerrar filas en apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntado por el escándalo de los vuelos privados y las propiedades sin declarar.

Fuente: Clarín