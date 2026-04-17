El fiscal pidió que a la “mayor brevedad posible” Pity Álvarez sea juzgado por homicidio

En diciembre pasado, después de siete años de ausencia, el músico Cristian Álvarez Congiu , popularmente conocido como Pity Álvarez , volvió a los escenarios y se presentó ante 35.000 personas en un show en Córdoba . El recital tuvo consecuencia en los tribunales: el fiscal general Sandro Abraldes solicitó que se reanude el proceso de forma inmediata y que se fije fecha para comenzar el juicio donde el músico debe ser juzgado por un homicidio que protagonizó en 2018 .

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El dictamen fue presentado en las últimas horas por el fiscal Abraldes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 29, a cargo del debate.

Para solicitar la reanudación de forma inmediata del proceso y que se fije fecha “a la brevedad” para que comience el juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal se basó en un informe elaborado por profesionales del Cuerpo Médico Forense donde se determinó que Pity Álvarez “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal” .

El estudio médico fue ordenado tras un pedido hecho por el fiscal Abraldes ante el tribunal después del multitudinario show que protagonizó el músico en Córdoba.

“Desde esta perspectiva corresponde destacar que la aseveración positiva efectuada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense aparece sumamente documentada. En efecto, el informe se encuentra precedido de una profusa serie de estudios e instancias clínicas: se dispuso una evaluación toxicológica completa en orina y de etanol en sangre del imputado, se realizó una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste, se practicó un electroencefalograma, se llevó a cabo una evaluación neurológica integral y, además, se cumplimentó una evaluación psicodiagnóstica que involucró entrevistas y administración de test”, sostuvo Abraldes en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION .

El 7 de marzo de 2023, los jueces Juan Ramos Padilla , Gustavo Goerner y Hugo Navarro habían decidido suspender el juicio hasta que el cantante esté en “condiciones psíquicas” de enfrentar el proceso .

En la misma resolución, los magistrados rechazaron el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Álvarez y ordenaron, además, el cese del arresto domiciliario .

El músico había sido procesado con prisión preventiva el 18 de julio de 2018 por el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola , magistrado a cargo de la investigación del homicidio de Cristian Díaz .

“Se descarta que Álvarez hubiese reaccionado como consecuencia de un posible delirio persecutorio. Un delirio consistiría en una confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia, una creencia completamente irracional, sin ninguna base demostrable, que alguien mantiene a pesar de demostrarle que son falsas. Sin embargo, esta hipótesis debería ser rechazada, pues el encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos (la testigo llegó a señalar que habría durado veinte minutos o más). En ese contexto, se produjo un primer diálogo, luego una confrontación o discusión, para finalizar con el intento de llevar la cuestión a una riña, que derivó en la reacción del causante, agrediendo a Díaz mediante el ataque armado”, había sostenido el juez Yadarola.

Tras la suspensión del juicio en 2023 y su excarcelación, Pity comenzó a tener apariciones públicas y regresar a los ensayos. En diciembre pasado, regreso a los escenarios y ahora prepara un nuevo recital para el mes próximo.

“La conclusión a la que arribaron los médicos forenses del cuerpo de peritos oficiales además, se ve respaldada por las más recientes apariciones públicas del imputado (entre ellas, adquiere centralidad absoluta el concierto multitudinario que brindó en diciembre de 2025 en la provincia de Córdoba), en las que se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración (a los cientos de vídeos de conocimiento público que circulan por distintos canales y medios de comunicación, deben sumarse también aquellas otras imágenes aportadas por la fiscalía como resultado de la diligencia policial practicada en el estadio en el que se llevó cabo el referido espectáculo musical). El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Alvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional. La valoración judicial no puede prescindir de los datos de realidad contemporáneos que revelan un nivel de funcionamiento incompatible con la hipótesis de imposibilidad procesal insistida por la defensa”, explicó el fiscal Abraldes.

Pity Álvarez no solo esta acusado del homicidio de Díaz. También debería ser juzgado por portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas .

“El caso expone una cuestión que, no por obvia, deja de ser decisiva para el normal desarrollo de todo proceso judicial: las competencias de organización que cada quien de los que intervienen en un juicio debe atender para participar correctamente en él. En esos términos, del mismo modo que Cristian Álvarez debió organizar su esquema de actividades diarias para trasladarse a la provincia de Córdoba, ensayar con sus músicos, probar sonido y, luego, brindar un recital durante aproximadamente 3 horas sin interrupciones (respetando para todo ello un cronograma), deberá también -en coordinación con su defensa técnica- organizar su esquema de actividades para enfrentar el desarrollo del debate oral y público”, dijo Abraldes.

En su dictamen, el fiscal Abraldes también hizo referencia al informe médico presentado por los perito de la defensa de Pity Álvarez.

“El resultado de la labor pericial de los expertos de la defensa no describe una imposibilidad actual de estar en juicio, sino una hipótesis de inestabilidad futura construida a partir de indicadores clínicos parciales. Tal desplazamiento del estándar legal, sumado a la ausencia de correlación con la conducta actual del imputado, impide otorgarle eficacia suficiente para sostener la paralización del proceso”, explicó el representante del Ministerio Público.

Fuente: La Nación