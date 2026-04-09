La Justicia investiga un estremecedor video del nene que murió en Comodoro Rivadavia

La muerte de Ángel , en Comodoro Rivadavia, no solo conmociona por su trágico final: también por las señales de alerta que hoy cobran un significado devastador.

En las últimas horas, se viralizó un video que registra la profunda angustia del nene de cuatro años antes de ser entregado a su madre, quien actualmente se encuentra en el centro de las sospechas y las denuncias por maltrato.

En las imágenes, que ya forman parte del reclamo de justicia de la familia paterna, se observa a Ángel en un estado de llanto desconsolado. Una súplica constante en la que el niño manifiesta su rechazo absoluto a abandonar la casa de su padre.

“No me quiero ir, me quiero quedar acá” , repite el nene una y otra vez mientras se aferra con fuerza a su papá.

Ante la desesperación de su hijo, según se ve, el padre intenta contenerlo con abrazos y besos, buscando desesperadamente una forma de calmar su crisis.

Este registro audiovisual se volvió una pieza fundamental para entender el contexto de una tragedia que, según el entorno paterno, se podría haber evitado.

El pequeño murió poco después a causa de un paro cardiorrespiratorio , pero las acusaciones cruzadas han puesto la lupa sobre la madre y el entorno en el que vivía el menor.

La Justicia de Chubut investiga ahora si la muerte fue producto de una situación de maltrato prolongado o negligencia.

Pasadas las 14.30, familiares, vecinos y la comunidad educativa salieron de la sala velatoria tras una desgarradora despedida a Ángel. Su cuerpo ya descansa en el Cementerio Oeste, en Comodoro Rivadavia.

El velorio había comenzado ayer y se extendió hasta este mediodía, donde decenas de personas se acercaron a dar el último adiós. Según pudo saber TN , la madre del nene no estuvo presente.

Luego de colocar el cajón en el nicho y en medio de un llanto desconsolado, la familia cuestionó a las autoridades: “A Ángel lo mataron. El nene salió muerto de su casa. Los de Protección lo dejaron con ella y lo mataron. ¿Por qué se resguardan ahora?“.

“Mientras nosotros estábamos con él internado, ella se fue a quemar cosas a la casa. ¿Qué van a allanar? No van a encontrar nada, le dieron tiempo para que hagan desaparecer todo y le dan tiempo para que se escape “, apuntó.

Por su parte, el papá agregó: “Me dieron a mi hijo muerto. Me faltaron el respeto, hicieron uso de poder hacia mi. Siempre mi hijo pidió por mi y nadie hizo nada. Me trataron de machista”.

Fuente: TN