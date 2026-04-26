La Justicia dictó la falta de mérito a uno de los acusados del triple crimen de Florencio Varela

La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta , conocido como “ Señor J ”, en la causa por el triple crimen de Florencio Varela , ocurrido en septiembre del año pasado. El hombre estaba señalado como el presunto autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi , Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo .

La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal al analizar la apelación presentada por su defensa contra el procesamiento que pesaba en su contra, según pudo saber TN . Los jueces concluyeron que no existen elementos de prueba suficientes para sostener su responsabilidad penal en los asesinatos.

De acuerdo al fallo, la imputación contra Cubas Zavaleta se apoyaba principalmente en el testimonio de otra de las acusadas, Celeste Magalí González Guerrero , sin respaldo en otras evidencias.

La defensa también argumentó que el imputado no tenía vínculo con el resto de los implicados e incluso que estaba privado de su libertad al momento del crimen.

En este contexto, los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones resolvieron dictar la falta de mérito , una medida que no implica su desvinculación definitiva de la causa, pero sí la imposibilidad de sostener su procesamiento con las pruebas actuales. Pese a ello, Cubas Zavaleta seguirá detenido por otra causa federal.

La Cámara además confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas de los otros imputados: Milagros Florencia Ibáñez, Víctor Sotacuro Lázaro, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra .

En la resolución, los camaristas remarcaron que existen indicios firmes que ubican a varios de ellos en el lugar del hecho y en momentos clave de la secuencia que terminó con el asesinato de las tres jóvenes. Entre las pruebas aparecen registros de cámaras de seguridad, peritajes telefónicos, movimientos de vehículos y declaraciones testimoniales.

Uno de los puntos centrales del fallo es la reconstrucción del traslado de las víctimas . Según la investigación, las víctimas fueron engañadas para asistir a una supuesta fiesta, subidas a una camioneta y llevadas hasta la casa de la calle Chañar al 700, donde finalmente fueron retenidas y asesinadas.

Para los magistrados, distintos imputados cumplieron roles específicos en esa maniobra, ya sea en la captación, el traslado o la ejecución del plan.

También tuvieron en cuenta elementos que los vinculan con el encubrimiento posterior , como la quema del vehículo utilizado para el traslado y movimientos compatibles con la limpieza del lugar y el enterramiento de los cuerpos. En ese sentido, testimonios y pericias ubican a algunos acusados en la casa incluso después de los homicidios.

Otro aspecto clave es el análisis de los celulares . Los informes de antenas y registros de aplicaciones permitieron reconstruir desplazamientos que coinciden con los horarios del crimen, lo que refuerza -según la Cámara- la hipótesis de una acción coordinada .

En este contexto, se consideró que no corresponde modificar la situación procesal de los acusados y ratificó que deben seguir detenidos mientras avanza la investigación.

Fuente: TN