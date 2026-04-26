El abuelo de Lucio Dupuy viajó a Chubut para acompañar a la familia de Ángel: “Sé lo que están sufriendo”

El abuelo de Lucio Dupuy viajó a Comodoro Rivadavia para acompañar a la familia de Ángel López en la batalla que tienen por delante para pedir justicia por la muerte.

En ese sentido, Ramón Dupuy consideró que el caso “ es un calco, una radiografía de lo que pasó con Lucio” y en ese sentido, cuestionó a los actores que deben intervenir ante situaciones de vulneración de derechos de las infancias.

“ La desidia de los organismos de niñez y de la Justicia a nivel nacional es muy grande y pasan estos casos”, indicó en diálogo con la prensa al cuestionar la defensoría de menores, los asistentes sociales, los psicólogos y los jueces.

“Creímos que se había podido concientizar a la gente, pero el asesinato de Lucio y el gran trabajo que hemos hecho en familia no sirvió para nada porque no se aprendió ”, lamentó.

En la entrevista publicada por el portal ADN Sur , el abuelo contó que se reunió con Luis y Lorena, el papá biológico y la mamá del corazón de Ángel: “ Sabemos lo que están sufriendo porque eso lo padecimos nosotros hace cuatro años . Están cortados a la mitad”,

Ramón también exigió el cumplimiento de la Ley Lucio, aprobada en 2023: “ Es una ley preciosa para el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, pero hay una sola provincia que ha tomado consciencia y la reglamentó con severas penas a aquellos que hagan la vista a un costado, que es Córdoba”.

“Estoy en una lucha para que esté reglamentada en todo el país. Si hubiera estado reglamentada el caso de Ángel no hubiera sucedido ”, aseguró.

Además, afirmó que desde la Asociación Lucio Dupuy continuarán brindando la familia de Ángel: “Mientras nos necesiten vamos a estar, porque sabemos del dolor de un asesinato de esta magnitud y vamos a estar presentes en todo ”.

Fuente: TN