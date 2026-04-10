La Justicia determinó que “Tati” Leclercq y “Fini” Lanusse estuvieron en el departamento del médico Salazar tras su muerte

En el marco de la causa que investiga la muerte dudosa del residente Alejandro Salazar -hallado el pasado 20 de febrero en su departamento de Palermo con ampollas de propofol y midazolam - el fiscal Eduardo Cubría logró determinar quiénes estuvieron en el lugar tras su fallecimiento. Entre las personas identificadas están Chantal “Tati” Leclercq y Delfina “Fini” Lanusse".

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, las jóvenes médicas fueron ubicadas en el domicilio de Salazar a partir de los testimonios que constan en el expediente y de una cámara de seguridad. Las declaraciones señalan que Leclercq además habría manipulado el celular de la víctima. Lanusse, por su parte, habría sido filmada llevándose la tablet del anestesista. Todo aún es materia de investigación.

En las últimas horas, “Tati”, que conoce al joven fallecido porque trabajaban juntos en el Hospital Rivadavia, fue allanada por esta causa, que quedó enmarcada en el escándalo por las supuestas fiestas de propofol .

Un doble comando integrado por la Sub DDI de Tigre y la Policía de la Ciudad ingresó en su casa del country Santa Bárbara. Allí, le secuestraron un teléfono celular y un iPad, que serán peritados por la DATIP, el ala pericial de la Procuración.

El allanamiento fue requerido por el fiscal Cubría al juez Santiago Bignone. El pedido de secuestro enviado por el magistrado al Juzgado de Garantías No. 5 de San Isidro incluyó propofol y midazolam, así como cualquier aparato electrónico. Sin embargo, no se halló medicamento alguno en la casa. Leclercq, presente en el lugar, colaboró con el procedimiento.

Altas fuentes del caso aseguraron a este medio que la joven médica no se encuentra formalmente acusada. La ficha del expediente por la muerte de Salazar en el sistema del Poder Judicial todavía no incluye imputados . El legajo policial del día la marcó simplemente como “identificada”. La lectura del requerimiento, realizada por un policía de la Bonaerense, no la acusaba de delito alguno.

Leclercq entró en la trama del caso cuando fue mencionada por un superior en el Hospital Rivadavia en la denuncia que realizó la AAARBA, la asociación porteña de anestesiólogos, radicada en el Juzgado No. 47 de Javier Sánchez Sarmiento. Esa causa, precisamente, investiga el supuesto hurto de medicación en el Hospital Italiano, donde se desempeñaba Delfina “Fini” Lanusse, íntimamente vinculada a Leclercq.

Así, al oír su testimonio, la AAARBA lo incluyó en su ampliación de denuncia. Sin embargo, hasta este viernes el Hospital Italiano no había presentado en el expediente un arqueo de su stock en el Servicio de Anestesia para determinar exactamente qué se robó.

Fuente: Infobae