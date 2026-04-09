La hermana del anestesista que murió por sobredosis acusó a Tati Leclercq de haber manipulado pruebas

La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar sumó en las últimas horas nuevos elementos. Julieta Zalazar, hermana de la víctima, denunció que la médica Chantal “Tati” Leclercq manipuló el celular de su hermano cuando ya estaba muerto.

La acusación ocurrió tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía el anestesista, que fueron incorporadas a la causa luego de un allanamiento ordenado por la Justicia. En esos registros se observa a Leclercq y a Delfina “Fini” Lanusse entrando y saliendo del lugar junto a otras dos médicas, horas antes de que el cuerpo fuera encontrado.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es que Lanusse fue captada al retirarse con un objeto en la mano que, por su tamaño, sería compatible con una tablet perteneciente a Zalazar.

Las filmaciones también muestran que la última persona en abandonar el departamento fue Leclercq, cuya presencia volvió a quedar en el centro de la escena a partir del testimonio de la familia. Según declaró Julieta Zalazar, cuando llegó al edificio preocupada porque su hermano no respondía los mensajes, Leclercq ya se encontraba en el hall.

De acuerdo a su denuncia, la médica no solo había ingresado previamente al departamento junto a Lanusse, sino que además manipuló el teléfono del anestesista antes de la llegada de la Policía, en lo que podría constituir una alteración de pruebas clave para la investigación.

En paralelo, las pericias sobre el celular de Zalazar revelaron que la última persona que se comunicó con él antes de su muerte fue la propia Leclercq. El contacto se produjo la noche anterior, cerca de las 22.

En el inicio de la causa, la médica había sido entrevistada por la Asociación de Anestesia, donde reconoció haber consumido propofol en una única oportunidad junto a Zalazar. Según explicó, mantenían un vínculo de amistad desde la época en que ambos habían realizado la residencia en el hospital Rivadavia.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió en las horas previas a la muerte del anestesista y, en particular, cuál fue el motivo de la visita de las médicas al departamento.

Fuente: TN