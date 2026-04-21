La grieta se metió en la misa de homenaje al Papa Francisco: faltó Villarruel, y Adorni y Kicillof ni se saludaron

Con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y gran parte de los ministros, la Iglesia católica rindió este martes homenaje al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Entre los invitados a la ceremonia realizada en la Basílica de Luján estuvo el gobernador Axel Kicillof . Pero se notó la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien viene esquivando las juntadas con kirchneristas aunque en esta oportunidad más la condicionó la posibilidad de compartir una foto con Adorni , quien es investigado por sus viajes al exterior y las propiedades que le adjudican a partir de una investigación que se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

La ceremonia fue encabezada por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo , quien durante su mensaje hizo referencia a " las urgencias actuales ". "Francisco nos propuso asumir los desafíos pastorales que conllevan, en particular, la situación de los excluidos y descartados, así como el protagonismo de los movimientos sociales como articuladores de la solidaridad profética de los pobres", remarcó.

En otro de los pasajes de su mensaje, el también arzobispo de Mendoza resaltó que el Papa se jugó hasta el final de sus días por "la sublime causa de la paz, sobre todo en sus reiteradas apelaciones a la construcción de una sociedad más justa a través de la interacción comprometida de los distintos sectores y dirigencias, así como al diálogo ecuménico e interreligioso como instrumento al servicio de la fraternidad humana".

Ante la ausencia del presidente Javier Milei, que este martes cumplió con el último día de su visita a Israel y mantiene desde hace tiempo una relación difícil con la Iglesia , el jefe de Gabinete fue el encargado de encabezar la delegación del Gobierno, que también integraron los ministros Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Entre los invitados también se vio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y estuvo junto al cordobés Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario de la Cámara baja. Además participó Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.

Aunque entre las grandes ausencias no solo se notó la de Villarruel sino también de la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y de la jefa del oficialismo el Senado, Patricia Bullrich , quien ya empezó a marcar distancia de la decisión de mantener a Adorni en el Gobierno.

Además de la tropa libertaria al homenaje también asistió el gobernador Kicillof, quien llegó escoltado por los intendentes Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno) y se ubicaron en la primera fila.

En el interior de la Basílica lo esperaba el senador Eduardo Wado de Pedro , quien tiene línea directa con Cristina Kirchner, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, quien se sentó entre el senador y el gobernador.

En la comitiva bonaerense también estuvieron el ministro de Trabajo, Walter Correa, y la Secretaria de Cultura, Florencia Saintout.

Tras la ceremonia hubo momentos de confusión cuando Adorni y la comitiva oficial abandonaron los bancos y el funcionario se tuvo que refugiar en una pequeña oficina ante la presión de los periodistas que esperaban alguna declaración del jefe de Gabinete .

En tanto y pese a que se encuentra en Israel participando de los festejos por el día de la independencia de ese país, Milei recordó a Jorge Bergoglio al cumplirse un año de su muerte.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín