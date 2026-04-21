Un niño de 11 años murió tras desvanecerse mientras jugaba a la pelota en el patio de su escuela

El patio de una escuela de Córdoba se convirtió en el escenario de una tragedia este martes a la mañana, cuando un nene de 11 años se desvaneció mientras jugaba con sus compañeros y murió .

El episodio, que generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa, ocurrió en la escuela primaria "General José de San Martín", ubicada en el Barrio Stoecklin de la localidad de La Calera.

Las autoridades policiales, indicó ElDoce , informaron que la trágica escena sucedió en momentos en que el alumno, que cursaba sexto año, estaba en el momento de descanso. En ese contexto, el chico jugaba a la pelota con otros alumnos de la institución y, por causas que se desconocen, repentinamente cayó al suelo y perdió el conocimiento.

Ante la falta de reacción del niño, sus compañeros avisaron a las docentes, que de inmediato comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar . En paralelo, se comunicaron con el servicio de emergencias, que dispuso el traslado al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia .

El director General de Bienestar Educativo del gobierno provincial, Juan José Castellano , detalló que “el niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y en ese marco, se desvaneció”.

“ Pensaban que era parte de una broma y no , comprobaron que no reaccionaba. Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro”, relató a Cadena 3.

En ese contexto, informaron que a pesar de los esfuerzos tanto del personal médico como el educativo, el desenlace fue inevitable . Poco después de la llegada al centro de salud, constataron la muerte del niño .

La justicia tomó intervención en el caso para establecer las causas del fallecimiento y para eso dispuso las pericias correspondientes. El objetivo de establecer “si existían condiciones previas o si se trató de un evento súbito" .

En primera instancia, indica el sitio web Vila maría Vivo , la causa está caratulada como “muerte de etiología dudosa” , a la espera de los resultados de las pericias médicas complementarias.

Fuente: Clarín