Su hija no le respondía los llamados hacía días, fue hasta su casa y la encontró asesinada: detuvieron a la pareja de la mujer

Una joven madre fue asesinada en una vivienda rural en Mendoza. Su cuerpo estaba sobre una silla, tenía signos de golpes y había manchas de sangre en el suelo. Un fiscal pidió la detención de su pareja, el principal sospechoso.

La víctima Carla Johanna Magallanes tenía 36 años y tres hijos , de un anterior matrimonio. Fue su madre la que descubrió el cuerpo, este martes, cerca de las 13, quien avisó al 911.

La madre de la mujer había ido hasta la precaria vivienda, ubicada en carril Norte y callejón Moreno, de la localidad de Montecaseros, al este del Gran Mendoza, porque su hija llevaba dos días sin responder a sus llamados.

Encontró la puerta cerrada con cadenas y alambres , lo que pareció extraño porque no acostumbraba a cerrar así. Una vez que pudo abrir la puerta, supo que su hija había sido asesinada.

Las primeras pericias criminalísticas indican que la mujer llevaba varios días muerta, entre cinco y seis días , según fuentes policiales y judiciales.

La última persona con la que vieron a la víctima era su pareja Gabriel Trejo, con quien convivía en esa casa. Hay testimonios que aseguran que los vieron discutiendo.

Trejo había desaparecido de los lugares que frecuentaba. A las pocas horas del hallazgo del cuerpo de su pareja, la Policía logró ubicarlo y detenerlo. Estaba en las cercanías del barrio San José, en el municipio vecino de Rivadavia, en la Zona Este de Mendoza.

El caso es investigado como un femicidio, intervienen en la investigación el fiscal de San Martín Gustavo Jadur y el fiscal en jefe Oscar Sívori.

Fuente: Clarín