La frontera caliente: detectaron tráfico de marihuana por más de 164 mil dólares entre Argentina y Paraguay

Un vehículo compacto, que en el mercado automotriz es promocionado por su gran espacio interior, fue reacondicionado con pisos falsos, doble fondo en su baúl y en los laterales para rellenarlo de bolsas y ladrillos de marihuana. Con ese cargamento prolijamente escondido, un hombre intentó ingresar desde Paraguay pero en la Aduana de Misiones lo descubrieron y terminó detenido.

El hallazgo, revelado este sábado por la Aduana, estuvo a cargo de personal de la Dirección Regional Aduanera Noreste, en la localidad misionera de Eldorado.

Allí, las autoridades se incautaron de más de 48 kilos de marihuana , que estaban fraccionados en distintos envoltorios para su venta. El cargamento fue valuado por los agentes en 228.590.364,25 pesos, algo más de 164 mil dólares.

Las drogas llegaron ocultas en un vehículo con patente paraguaya y fueron descubiertas durante un control en el paso fronterizo entre el puerto Eldorado, en Argentina, y el de Mayor Otaño, del lado de Paraguay.

En ese sitio, considerado como una zona caliente en la lucha contra el narcotráfico por su proximidad con la frontera y los frecuentes secuestros de marihuana, los agentes aduaneros detuvieron la marcha de un automóvil Nissan Tiida conducido por un ciudadano paraguayo para los controles de rutina.

Mientras el conductor se mostraba nervioso durante la inspección, los efectivos descubrieron algunas desprolijidades en el alfombrado y los paneles internos de las puertas del auto que alimentaron sus sospechas sobre la presencia de posibles compartimientos ocultos.

Para confirmar si el auto había sido acondicionado con un “doble fondo”, los agentes solicitaron apoyo para realizar una revisión exhaustiva y ahí sí, pudieron constatar que el vehículo había sido completamente modificado de su versión original.

Al abrir los compartimentos con fondos de maderas y recubiertos con tapizados, los agentes encontraron 104 paquetes con cogollos de marihuana , que arrojaron un peso de 28,285 kilogramos, además de 37 panes de marihuana compactada , que pesaban algo más de 20 kilos.

El peso total de la droga secuestrada asciende a 48,534 kilogramos , indicó la Aduana.

En el caso, tomaron intervención el Juzgado y la Fiscalía Federal de Eldorado, que dispusieron la detención del conductor, así como el secuestro del estupefaciente y del vehículo, en el marco de las infracciones a las leyes 23.737 y 22.415.

Fuente: Clarín