Dónde hay que poner hojas de laurel en mayo para atraer abundancia, según el Feng Shui

Para el Feng Shui , la técnica milenaria, las hojas de laurel están cargadas de valor simbólico. Por eso, afirma que hay lugares claves de la casa donde ubicarlas en mayo para atraer las abundancia y prosperidad .

Desde la antigüedad, el laurel fue considerado un símbolo de éxito, protección y victoria. En la técnica milenaria, se lo asocia directamente con la abundancia económica , la protección del hogar y la claridad mental para tomar decisiones importantes.

La puerta es el punto por donde ingresa la energía al hogar. Colocar unas hojas de laurel detrás de la puerta o en un pequeño recipiente, e incluso atarlas con un hilo rojo, ayuda a atraer oportunidades y proteger la casa de las malas vibras.

Un clásico de los rituales de abundancia es guardar una hoja de laurel seca en la billetera y cambiarla cada mes. Se cree que este gesto potencia la llegada de dinero y mejora la relación con lo económico.

La cocina representa la nutrición y la prosperidad material . Ubicar hojas de laurel en un frasco visible o cerca de la alacena refuerza la abundancia en el hogar y la buena energía en la mesa.

Según el Feng Shui, el sector sureste está vinculado con la riqueza. Colocar un pequeño cuenco con hojas de laurel y mantener ese espacio limpio y ordenado ayuda a potenciar la energía económica y el crecimiento personal.

Para quienes buscan claridad mental o necesitan tomar decisiones importantes, colocar una hoja de laurel seca debajo de la almohada antes de dormir y retirarla al día siguiente puede ayudar a ordenar pensamientos y atraer buenas ideas.

Fuente: TN