La escribana de Adorni declaró en la Justicia por las propiedades bajo investigación y dijo que no sabe sobre el origen del dinero

Adriana Nechevenko , la escribana que intervino en las operaciones de dos propiedades adquiridas por Manuel Adorni y su mujer, declaró como testigo durante dos horas en los tribunales de Comodoro Py y, al salir, evitó referirse al origen del dinero de una de esas operaciones.

“Eso pregúntenle a él”, dijo Nechevenko a la prensa en referencia al origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete adquirió uno de los departamentos.

Fue tras su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito .

“No hubo un préstamo”, dijo al salir, en referencia a la compra que hizo Adorni del departamento en Caballito , sobre la calle Miró, donde el Jefe de Gabinete vive junto a su familia.

Esa operación habría sido financiada de alguna manera por dos jubiladas , Claudia Sbabo y Beatriz Viegas , quien dijo a LA NACION no conocer al jefe de Gabinete.

“Préstamo de dinero, así en efectivo, no hubo”, dijo la escribana, en una de las pocas definiciones que dio en diálogo con los medios tras su declaración.

En el marco de ese intercambio los medios, precisó que la operación de Caballito fue una “compraventa con una hipoteca de saldo de precios”, aunque sin ahondar en detalles. “No prestaron dinero”, repitió una y otra vez, en alusión a las jubiladas.

Dijo también que conocía hacía “un montón” a la familia Adorni, pero no aclaró nada sobre el origen del dinero empleado para ninguna de las compras, ni se explayó sobre sus ingresos a la Casa Rosada, pese a ser consultada al respecto.

Los investigadores la convocaron para que aporte información no solo del departamento de Caballito sino también de la casa a nombre de la mujer del funcionario, Betina Angeletti , en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, comprada en 2024 y en cuya operación también intervino como escribana.

También, sobre la hipoteca que Adorni y su mujer constituyeron sobre su departamento de la calle Asamblea por 100.000 dólares.

Nechevenko, de saco rosa, botas cortas y grandes anteojos, llegó temprano a los tribunales de Retiro, permaneció en el café de la planta baja hasta pasadas las 10, cuando subió a la cita con el fiscal, en el quinto piso. Se retiró pasadas las 13.

Ayer declaró el primer propietario del departamento de Caballito, el exjugador de fútbol Hugo Morales , y ratificó que vendió esa unidad a las dos jubiladas que luego se la venderían a Adorni, con Nechevenko a cargo de la escrituración.

Esa operación, sobre la que hoy la escribana debe brindar precisiones, tuvo dos particularidades: se cerró formalmente en 230.000 dólares −es decir, poco más de 1000 dólares el metro cuadrado−; y las vendedoras, las jubiladas Claudio Sbabo y Beatriz Veigas , llamadas también a prestar declaración, fueron además acreedoras de Adorni al otorgarle, en la misma operación, un préstamo de 200.000 dólares.

Ayer, el exfutbolista Morales declaró durante más de dos horas de manera virtual y sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron acompañadas por dos “chicos” , de quienes no pudo aportar precisiones. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir que dejó la declaración, sobre la que hoy podrá ahondar el fiscal Pollicita.

Tal como había informado LA NACION , Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio , que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares , respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

Tal como reveló este medio, esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Sobre las dos operaciones podrá aportar información la escribana.

Fuente: La Nación