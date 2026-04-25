La Corte rechazó el recurso de queja de una intendenta condenada a pagar 17 millones a un funcionario por agravios en las redes sociales

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra la intendenta de la localidad chaqueña de Laguna Blanca, la peronista Claudia Panzardi , por publicaciones en las redes sociales contra el funcionario provincial Livio Gutiérrez que afectaron su honor, según indicó el máximo tribunal.

Al haber desestimado un recurso de queja presentado por la jefa comunal, la Corte dejó firme la condena contra Panzardi, que se fijó en el pago de 17 millones de pesos a Gutiérrez en concepto de indemnización.

En diálogo con LA NACION , Panzardi afirmó que ya cumplió con su condena en el juicio civil porque efectivizó los pagos.

“No es verdad que la Corte me haya condenado a pagar. Esa resolución fue expedida el 23 de abril, y yo terminé de pagar entre marzo y abril, incluso tomé un préstamo, pero el 20 de abril lo pude cancelar”, aclaró Panzardi ante este medio.

Y explicó: “La Corte no decide sobre el fondo de la cuestión. La Corte es muy renuente, o tiene límites muy solemnes para aceptar un caso. Acá lo que hizo fue no aceptar mi recurso de queja. No habla ni decide sobre el fondo de la cuestión, sobre quién tuvo razón o no”.

En efecto, después del rechazo de un recurso extraordinario en la Justicia provincial, Panzardi acudió en queja ante la Corte Suprema, pero la presentación no cumplió con los requisitos establecidos en la acordada 4/2007 y fue desestimada.

“Mi recurso de queja ante la Corte apuntó no a evadir la responsabilidad de pagar sino a que se evaluara desde otra mirada. Porque yo escribí un tuit en potencial, y así y todo decidieron darle curso a la demanda”, señaló Panzardi a LA NACION .

El diferendo data de 2016, cuando Gutiérrez, hoy presidente del Banco de Chaco pero por entonces legislador provincial, participó en el programa televisivo ‘Intratables’, del canal América.

En ese contexto, Panzardi publicó desde su cuenta de Twitter, donde era muy activa, una serie de mensajes que vinculaban a Gutiérez con acusaciones de violencia de género contra su esposa, y que luego fueron replicados por medios locales.

Pese a que la intendenta sostiene hoy que esas publicaciones fueron “en potencial”, la Justicia provincial consideró en primera y segunda instancia que esas expresiones no constituían “información ni opinión sino una intromisión injustificada en la vida del demandante, además de resultar falsas”.

Panzardi explicó que el resarcimiento económico que había sido establecido por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Charata, y posteriormente ratificado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, se pagó con fondos propios provenientes de su actividad privada, debidamente declarados, según publicó el medio local Primero Chaco .

Cercana al exgobernador Jorge Capitanich , Panzardi fue diputada provincial e intendenta de Laguna Blanca por cuatro períodos; actualmente lleva adelante su cuarto mandato en el municipio.

También se desempeñó como ministra Desarrollo Social de la provincia. En lo partidario, es presidenta del Congreso del PJ de Chaco.

Fuente: La Nación