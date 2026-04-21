La conmovedora despedida de Macarena, la nieta de Luis Brandoni: “Siempre en mi corazón”

Tras confirmarse la muerte de Luis Brandoni este 20 de abril , las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos y despedidas por parte de colegas y figuras del ambiente artístico que compartieron su camino. En medio de ese clima de emoción, Macarena, su nieta de 25 años, eligió una forma más íntima de homenajearlo y decidió expresarse a través de sus redes sociales para darle el último adiós.

Su mensaje estuvo acompañado por una serie de fotos y palabras que reflejan la profunda huella que su abuelo dejó en su vida. “Nonito, vas a estar siempre en mi corazón, gracias por haber sido mi referente e inspiración” , escribió la joven en una de las imágenes.

En esa foto, ella aparece todavía en su adolescencia, mientras recibe el abrazo de Brandoni, y él sonríe mirando a cámara . La escena transmite con claridad la cercanía entre ambos y refleja el vínculo de afecto que supieron construir con el paso del tiempo.

En otra imagen, ya más actual, Macarena mostró un momento muy significativo para ella: la presentación de su primer libro de poemas, Inmaterial , en 2024 . En esa escena se lo ve a Brandoni sostener el ejemplar y mostrarlo con orgullo a cámara, mientras su nieta sonríe. Para acompañar esa publicación, convocó a quienes lo admiraron a acercarse a darle el último adiós en la Legislatura Porteña , donde se realizó el velatorio.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, compartió un video en el que su abuelo dejó un mensaje que hoy resuena como parte de su legado. En ese fragmento, registrado durante una entrevista, Brandoni respondía qué consejo le daría a quienes recién empiezan en la actuación: “Que vean cine, que lean teatro argentino, que se fijen en lo que tenemos nosotros . Nosotros tenemos una gran tradición teatral, cinematográfica, de televisión. Esta es la tercera capital teatral del mundo; me refiero a Buenos Aires. Y tener esa suerte de vivir acá y poder trabajar acá o vivir en Lanús, en La Pampa, en Chaco y poder trabajar en Buenos Aires también es una gran suerte”.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), el lunes la joven habló sobre el profundo impacto que su abuelo tuvo en su vida, tanto en lo personal como en su forma de ver el mundo. “Fue una gran inspiración, tanto como persona, con los valores, que para mí es lo más importante de todo . Sé que para la cultura es súper importante. Para mí fue una re inspiración (...) para luchar por lo que uno quiere, por lo que uno piensa e ir con eso” .

En ese sentido, resaltó la influencia que tuvieron sus abuelos en su camino. “ Siempre fueron una gran inspiración para mí en cuanto a las convicciones de cada uno. Y, más que nada, por su fortaleza”, expresó al recordar el legado que le dejó Brandoni por un lado, y Marta Bianchi por el otro.

Durante los preparativos para el velorio de Brandoni en la Legislatura porteña, Carlos Rottemberg dio detalles sobre el accidente doméstico que sufrió el actor y que derivó en su muerte a los 86 años. “Se desmintió de entrada que haya sido un ACV. La familia siempre fue con la verdad. Fue un accidente doméstico el 11 de abril en su casa . Se internó rápidamente. Se suponía que el hematoma se iba a reabsorber. Tuvo un diagnóstico bueno hasta el martes y miércoles que la cosa se empezó a complicar”, explicó el empresario teatral.

En ese marco, también reconstruyó cómo ocurrió la caída. “Ese sábado no hubo teatro porque Soledad Silveyra estaba internada. Eso hizo que Luis estuviera en su casa. Estaba sentado en una silla de escritorio, con rueditas. Se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, de Saula, y se resbaló de la silla, con tanta mala suerte que el golpe en la cabeza se produce contra el escritorio y a partir de ahí comenzó esta recorrida que lamentablemente terminó hoy con todos nosotros acá”, relató Rottemberg.

Fuente: La Nación