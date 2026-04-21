Cholo Simeone: “La vida es aceptar las situaciones que se van provocando”

Diego “Cholo” Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , habló en conferencia de prensa tras la derrota por penales ante la Real Sociedad que dejó a su equipo sin la posibilidad de coronarse en la Copa del Rey.

De cara a lo que será el encuentro ante el Elche por la Liga, el argentino enfrentó las preguntas de los periodistas y una de ellas lo llevó a reflexionar sobre el proceso que vive junto a sus dirigidos.

“Después de la derrota en Copa se ve al equipo afectado. ¿Cómo te levantas de este golpe anímico? ¿Hay un trabajo psicológico especial con los futbolistas? “, consultó un

Ante esta consulta, Simeone remarcó que la Real Sociedad fue justo ganador de la final de la Copa del Rey e hizo un análisis exhaustivo de la realidad que le toca vivir.

“Aceptando que siempre del otro lado hay otro equipo que quiere ganar y hace las cosas bien para ganar la final ”, dijo sobre el encuentro que se disputó en el estadio de Sevilla y se definió por penales tras el empate 2-2 en tiempo regular y suplementario.

En esa misma línea, reflexionó: “ La vida es aceptar las situaciones que se van provocando , teniendo el aprendizaje que te lleva a recorrer los caminos que hay por delante y obviamente no saliendo de la búsqueda que tenemos”.

Asumiendo los coletazos de una final perdida, el exjugador de la selección argentina explicó que estas circunstancias del fútbol son habituales y con ellas conviven a diario. Así las cosas, el entrenador tendrá un arduo trabajo para mentalizar a los jugadores de cara a lo que será la recta final de la liga española, donde este miércoles se medirán ante el Elche y el plato fuerte de la Champions League que tiene al Colchonero en las semifinales .

La serie contra el Arsenal , que definirá a uno de los finalistas de la competencia, se disputará en España el próximo miércoles 29 de abril y se definirá en Inglaterra el 5 de mayo. Del otro lado, aguardan PSG o Bayern Múnich .

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Fuente: La Nación