La ciencia lo confirma: los cuervos reconocen caras humanas y guardan rencor hasta 17 años

Los cuervos no solo son aves inteligentes: pueden reconocer rostros humanos, recordar experiencias negativas durante años y advertir a otros sobre posibles peligros . Así lo demostró una investigación de la Universidad de Washington, que analizó el comportamiento de estas aves a lo largo del tiempo.

Lejos de la imagen de animales urbanos comunes, los cuervos se destacan por su memoria, su capacidad de aprendizaje y su compleja vida social . Entre todas sus habilidades, hay una que sorprende especialmente: son capaces de “guardar rencor” .

El estudio fue liderado por el ecólogo John Marzluff y comenzó en 2006 con una prueba simple pero reveladora.

Un investigador, con una máscara específica, capturó y luego liberó a un grupo de cuervos. A partir de ese momento, cada vez que alguien volvía a usar esa misma máscara en la zona, las aves reaccionaban con graznidos, alertas y comportamientos defensivos .

Con el paso del tiempo ocurrió algo aún más llamativo: no solo reaccionaban los cuervos originales, sino también otros que nunca habían tenido contacto directo con esa persona .

La conclusión fue clara: los cuervos reconocen caras humanas y transmiten la información dentro de su comunidad .

Para confirmar que no se trataba de una reacción general, los investigadores utilizaron otra máscara asociada a una experiencia neutra o positiva. En ese caso, no hubo señales de agresividad .

El dato más impactante surgió con los años: los cuervos continuaron reaccionando ante la “cara peligrosa” durante casi dos décadas .

Según los científicos, este tipo de memoria puede durar hasta 17 años , algo extremadamente inusual en el mundo animal.

El “rencor” no es un rasgo aislado, sino parte de un sistema mucho más complejo. Estas aves:

Esta combinación les permite desarrollar una habilidad poco común: aprender sin experiencia directa y transmitir conocimiento entre generaciones .

En distintas ciudades del mundo, como Londres, se registraron episodios en los que los cuervos atacan en picado durante la época de cría.

Lejos de ser conductas aleatorias, son respuestas aprendidas frente a amenazas específicas , especialmente cuando perciben peligro cerca de sus nidos.

Este estudio refuerza una idea cada vez más aceptada por la ciencia: la inteligencia animal no es exclusiva de los mamíferos .

En el caso de los cuervos, su capacidad para recordar, aprender, reconocer rostros y transmitir información los ubica entre las especies más cognitivamente complejas del planeta .

Fuente: TN