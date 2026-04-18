Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas en 7 provincias para hoy, sábado 18 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 18 de abril en algunas zonas de Córdoba , San Luis , La Pampa , Río Negro y Buenos Aires -no incluye el AMBA-, mientras que en la zona cordillerana de Neuquén , Río Negro y Chubut se esperan lluvias fuertes .

Además, rige una alerta amarilla por vientos en Chubut , Río Negro , Neuquén y las cordilleras de San Juan y Mendoza .

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , mientras que en San Luis y Río Negro los valores serían menores, con registros estimados entre 10 y 15 mm .

El área bajo alerta amarilla será afectada por lluvias , algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm y no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.

Las zonas bajo alerta naranja , en tanto, serán afectada por lluvias fuertes y persistentes . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm . Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h .

Además, la zona baja de Malargüe, en Mendoza, será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h , con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h .

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Fuente: TN