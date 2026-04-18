El error común que muchas personas cometen con el arroz cocido y puede provocar intoxicaciones

El arroz es uno de los alimentos más consumidos del mundo: económico, versátil y fácil de preparar . Sin embargo, hay un hábito muy conocido que puede convertirlo en un riesgo silencioso: dejarlo varias horas a temperatura ambiente después de cocinarlo .

A simple vista puede parecer inofensivo. No cambia el olor, ni el sabor, ni la textura , pero eso no significa que esté en buen estado. El problema no está en el arroz en sí, sino en lo que ocurre durante el proceso de enfriamiento.

El arroz puede contener esporas de la bacteria Bacillus cereus, que sobreviven incluso después de la cocción .

Cuando el arroz cocido queda a temperatura ambiente:

El dato clave es que recalentar el arroz no siempre lo vuelve seguro . Si bien el calor puede eliminar bacterias, las toxinas ya formadas pueden permanecer activas .

Este hábito suele repetirse en muchas casas por una razón simple: el arroz se cocina en cantidad y se deja “para después” . A diferencia de otros alimentos, no genera desconfianza inmediata.

Además, al ser seco y no tener cambios evidentes de olor o textura, muchas personas creen que sigue en buen estado . Sin embargo, las bacterias no siempre dejan señales visibles .

Consumir arroz contaminado puede provocar síntomas en pocas horas. Los más comunes son:

En general, se trata de cuadros leves, pero pueden ser más intensos en niños, adultos mayores o personas con el sistema inmune debilitado .

La clave está en reducir al mínimo el tiempo a temperatura ambiente . Algunas recomendaciones básicas:

Fuente: TN