La cena de corresponsales no tuvo el máximo nivel de seguridad pese a la presencia de Trump y otros altos funcionarios

WASHINGTON.– Según fuentes cercanas al plan, la administración Trump proporcionó un nivel de seguridad menor para la cena de corresponsales de la Casa Blanca que el que ha ofrecido para otras reuniones de altos funcionarios , a pesar de que el presidente y muchos miembros del gabinete estuvieron presentes.

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados rápidamente a un lugar seguro el sábado cuando un hombre armado rompió el perímetro de seguridad e intentó irrumpir en el salón de baile del hotel Washington Hilton. Entre los asistentes también se encontraban el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La concentración de altos dirigentes en un mismo salón de baile dejó al país en una situación de extrema vulnerabilidad , ya que el presunto asesino logró escapar del Servicio Secreto antes de ser detenido. En el peor de los casos, la presidencia podría haber recaído en el senador de mayor antigüedad del partido mayoritario, Chuck Grassley (republicano por Iowa), que no estuvo presente en el evento y ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, después de Vance y Johnson.

Cuando tantos funcionarios se reúnen en un mismo lugar para actos oficiales , como una toma de posesión o un discurso sobre el Estado de la Unión, el secretario de Seguridad nacional suele encargar al Servicio Secreto la coordinación de toda la seguridad mediante una designación formal conocida como “Evento Nacional de Seguridad Especial” .

No existía tal designación el sábado por la noche en un evento al que también asistieron miles de periodistas y otros funcionarios gubernamentales, según funcionarios locales y federales que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a revelar detalles de seguridad. El presunto autor del tiroteo , Cole Tomas Allen, de 31 años, escribió una declaración en la que afirmaba que quería atacar a miembros de la administración Trump y ridiculizaba lo que consideraba una seguridad deficiente en el hotel , según dos agentes del orden familiarizados con el escrito. Según el texto, Allen afirmó que agentes iraníes podrían haber introducido fácilmente armas más peligrosas en el lugar .

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Washington Hilton indicó por correo electrónico que el Servicio Secreto “estuvo a cargo de la seguridad del evento” .

El Servicio Secreto no respondió a las preguntas sobre su papel en el asunto.

Según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, informados sobre la investigación y que hablaron bajo condición de anonimato debido a que hay un proceso judicial pendiente, el Servicio Secreto consideró que el lugar que debía proteger era el salón de baile y su perímetro inmediato . La agencia no se responsabilizó de todo el hotel Hilton.

En el exterior, la policía de Washington controlaba el tráfico y los cierres de carreteras. Mientras tanto, no había una responsabilidad clara respecto a la seguridad de los miles de huéspedes y el resto de las instalaciones del hotel Hilton, donde, según las autoridades, el sospechoso había reservado una habitación .

El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró el domingo que no consideraba el incidente como un fallo de seguridad . El atacante fue detenido antes de llegar al salón de baile.

“Al contrario, fue un éxito rotundo en materia de seguridad” , declaró Blanche durante una entrevista con Dana Bash de CNN. “Es decir, si pensamos en lo que sucedió, según lo que sabemos hasta ahora, este sospechoso apenas logró traspasar el perímetro”.

CNN’s Dana Bash tried to claim last night was a massive security failure at the White House Correspondents’ Dinner. Acting Attorney General Todd Blanche completely flipped the script on her live on air. BASH: “The gunman was able to fire at least 5 to 8 shots when he charged… pic.twitter.com/hfWLMrR1Lw

Las autoridades no detallaron de inmediato todas las medidas de seguridad adoptadas antes y durante el evento. Los asistentes podían entrar al hotel con solo una entrada en papel o digital , y luego deambular durante horas antes de pasar por los detectores de metales.

Entre los asistentes se encontraban el senador John Fetterman (demócrata por Pensilvania) y Kari Lake, asesora principal de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, quienes cuestionaron la seguridad del evento. El representante Ritchie Torres (demócrata por Nueva York) solicitó una investigación.

En una publicación en X, Grassley dijo que estaba organizando una reunión informativa con los altos mandos del Servicio Secreto sobre “protocolos de seguridad y asuntos policiales relacionados” con la cena. Agradeció al Servicio Secreto por su “rápida actuación” en el lugar.

I’m setting up a briefing w Secret Service leadership & Ranking Member Durbin regarding security protocols & related law enforcement matters involving the WH Correspondents Dinner THX to Secret Service last night for quick action & attn to briefing

La policía de Washington informó que el atacante estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos . Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo , pero estaba protegido por un chaleco antibalas. Blanche indicó que las autoridades creen inicialmente que el sospechoso fue quien disparó el tiro que hirió al agente.

“Si bien esto fue extraordinariamente peligroso y puso en riesgo muchas vidas ”, dijo Blanche durante una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News, “el sistema funcionó . Todos estuvimos a salvo. El presidente Trump estuvo a salvo”.

En un comunicado, la presidenta de la WHCA, Weijia Jiang, dijo que la velada fue “un momento angustioso para todos los asistentes” .

“Nuestra cena tiene como objetivo celebrar la Primera Enmienda y el arduo trabajo diario de los periodistas que la defienden”, escribió Jiang. “ La junta directiva de la WHCA se reunirá para evaluar lo sucedido y determinar cómo proceder . Proporcionaremos actualizaciones tan pronto como estén disponibles”.

I know many of you are still processing what happened last night. Thank you to the USSS and all the law enforcement agencies who kept us safe. We are so grateful. To the members of the WHCA, we will get through this together: pic.twitter.com/aNCO55wB7v

Jiang y el director ejecutivo de la WHCA, Steve Thomma, no respondieron de inmediato a las preguntas sobre si se había mantenido alguna conversación con el DHS antes de la cena acerca de si debía designarse como un Evento Nacional de Seguridad Especial o quién era el responsable de la seguridad fuera del perímetro inmediato del salón de baile.

La ausencia de una designación de Evento Nacional de Seguridad Especial fue objeto de escrutinio recientemente debido a la falta de protección del Capitolio de los Estados Unidos durante la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales el 6 de enero de 2021. Manifestantes a favor de Trump superaron a la Policía del Capitolio e irrumpieron en el edificio , obligando a los legisladores a evacuar y suspendiendo la certificación durante horas. Finalmente, el Capitolio fue desalojado con la ayuda de la policía de Washington, agentes federales y la Guardia Nacional.

Tras lo sucedido, el comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y el Inspector General del Departamento de Justicia recomendaron que las futuras certificaciones electorales se consideraran Eventos Nacionales de Seguridad Especial . La sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2025 fue uno de esos eventos, con el Servicio Secreto a cargo.

Un funcionario del gobierno de Washington, que fue informado sobre los preparativos para el evento y que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que los Eventos Nacionales Especiales de Seguridad suelen ser eventos de varios días con la asistencia habitual del presidente y altos funcionarios del gabinete.

“Esta es una cena a la que podría no asistir a última hora y a la que no asiste anualmente”, dijo el funcionario en un mensaje de texto en respuesta a preguntas sobre por qué el evento no contaba con el máximo nivel de seguridad. “El Discurso sobre el Estado de la Unión solo puede celebrarse con el presidente; la Cena de la Cámara de Representantes se ha celebrado muchas veces sin él”.

Tras la cena, Trump declaró a los periodistas que el Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron lo que debían hacer .

“Yo soy el que se quejaría”, dijo el sábado por la noche. “Estaría aquí ahora mismo diciendo que no hicieron bien su trabajo. Créanme, porque, ya saben, es mi vida” .

Por Emily Davies, Isaac Arnsdorf, Jeremy Roebuck y Joe Heim

Fuente: La Nación