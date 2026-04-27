Video: Allegra Cubero lloró en su fiesta de 15 por el emotivo discurso que hizo su papá

El fin de semana tuvo lugar la fiesta de 15 años de Allegra , la segunda hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann , aunque los haya recibido oficialmente el 6 de enero. Mediante las redes sociales, los presentes hicieron posteos alusivos a una noche única en la que se percibió cada detalle del evento, desde los invitados y la decoración, hasta los looks que no pasaron desapercibidos. Además, la ceremonia tuvo un instante emotivo cuando replicaron un mensaje grabado que el exfutbolista le dedicó a la quinceañera .

Cuando se emitió el comunicado en una pantalla principal y con letras que acompañaron el discurso de Cubero, se vio a la cumpleañera abrazada a su padre, al tiempo que se la notó conmovida por ese gesto inesperado .

“Hija, sos amorosa, compañera . Hoy es una noche que va a quedar grabada para siempre en tu corazón. Rodeada por toda la gente que te ama y acompañada por dos personas extraordinarias que te cuidan desde algún lugar del cielo, como el abuelo Carlitos y tu padrino ‘Chicho’”, empezó el mensaje de Cubero.

Luego, le dejó una enseñanza para la nueva etapa que comenzará a vivir: “Mi consejo como papá es que nunca dejes de creer y nunca dejes de soñar . Recordá que en cada paso que des, yo voy a estar ahí, acompañándote en silencio y observando cómo vas construyendo tu propio camino, pero sabiendo que cuando lo necesites, siempre voy a estar ahí. A tu lado” .

Y cerró: “Estoy muy orgulloso de vos. Te amo desde siempre y para siempre . Papá”. Acto seguido se escucharon aplausos y un grito de: “¡Grande, Fabi!”. Como respuesta, Allegra dejó de permanecer apoyada con la cabeza en el hombro de su padre y lo abrazó profundamente.

El cumpleaños de Allegra se organizó con varios meses de anticipación. Fue un regalo que Fabián Cubero y su pareja, Micaela Viciconte , prepararon para la adolescente con todos los lujos. El evento tuvo lugar en un importante salón de Olivos , en la provincia de Buenos Aires, donde asistieron los amigos de ella, familiares cercanos y sus hermanos Indiana, Sienna y Luca .

Luego de las disputas exmatrimoniales entre Neumann y Cubero, que cargaron de tensión los vínculos entre las tres chicas y su padre, ahora transitan un tiempo de paz y unión que se reflejó en cada registro de la noche de Allegra. Cabe recordar que, a diferencia del futbolista, su madre le obsequió en enero una cena íntima en Punta del Este , en la que le entregó una gargantilla por un valor cercano al millón de pesos .

En las fotos que se subieron más tarde sobre la fiesta, se expuso el modus operandi personalizado para Allegra. En el salón se instalaron pantallas LED, efectos lumínicos y cocina en vivo . El vestido de la protagonista fue diseñado por Laurencio Adot , amigo de Neumann y quien no habría sido invitado al festejo, según trascendió.

En cuanto a Viciconte, usó un vestido de seda en tonalidad azul con zapatos plateados, mientras que Cubero lució un traje negro con corbata y camisa blanca, muy tradicional.

Fuente: La Nación