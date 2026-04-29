La ANMAT prohibió la venta de un botox no registrado y un medicamento para la diabetes y la pérdida de peso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, uso y distribución en todo el país de un botox no registrado y un medicamento para la diabetes y la pérdida de peso .

La medida, establecida por intermedio de sendas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de este martes con la firma de Luis Fontana, se tomó tras comprobar que los productos no se encontraban registrados oficialmente.

Una de las medidas, que lleva el número 2325/2026 , recae sobre un producto identificado como “Toxina botulínica ISRADERM” , una sustancia utilizada en tratamientos médicos y estéticos (conocida popularmente como botox).

De acuerdo con el texto oficial, la ANMAT verificó que “el producto ISRADERM no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales ”.

El organismo recordó que existen medicamentos con toxina botulínica habilitados en el país, pero aclaró que se trata de productos cuya “ condición de venta [es] bajo receta archivada , por lo que su venta al público sólo se encuentra autorizada en farmacias”. Indica, además, que “su expendio fuera de las condiciones previstas representa un alto riesgo sanitario ”.

En ese sentido, la disposición señala que el producto “no podría ofrecerse en el modo denunciado” y que, “por tratarse de un medicamento sin registro , su uso y comercialización se encuentra prohibido”.

Además, advirtió que “ se desconoce su legítima procedencia ” y que, por ese motivo, “no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, el producto resulta peligros o para la salud de los eventuales consumidores”.

Por esa razón, el organismo de control resolvió prohibir “el uso, comercialización y distribución e n todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto identificado como ‘Toxina botulínica ISRADERM’, hasta tanto cuente con las habilitaciones sanitarias correspondientes”.

La segunda medida , identificada con el número 2369/2026 , alcanza a un medicamento identificado como “Lipoless 2,5 mg / Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml” , promocionado como tratamiento para la diabetes tipo 2 y el control del peso corporal.

Según la disposición, la ANMAT constató que “ el producto no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales”, requisito indispensable para su comercialización en el país.

El texto recuerda que en Argentina existe una especialidad medicinal registrada cuyo principio activo es la tirzepatida, que su condición de venta también "es bajo receta” y que su oferta a través de plataformas digitales “representa un alto riesgo sanitario”.

Como en el caso anterior, el organismo sostuvo que el producto denunciado “no podría ofrecerse en el modo detectado” y que, “por tratarse de un medicamento sin registro , su uso y comercialización se encuentra prohibido”.

Finalmente, la disposición ordenó prohibir “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto identificado como ‘Lipoless 2,5 mg / Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml’, hasta tanto cuente con las habilitaciones sanitarias correspondientes”.

Fuente: Clarín