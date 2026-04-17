Karina Milei insiste con el operativo para blindar a Manuel Adorni, reúne a la mesa política y la interna de LLA se traslada a las redes

Un día después de mostrarse con el jefe de Gabinete en Vaca Muerta, Karina Milei intensifica su operativo para blindar a Manuel Adorni, acorralado por las causas judiciales que lo investigan por posible enriquecimiento ilícito y dádivas.

La secretaria General de Presidencia dilató su partida a Israel con Javier Milei solo para participar de una nueva reunión de mesa política en la Casa Rosada . Esa instancia sirve para volver a escenificar un apoyo cerrado al ministro coordinador y también para ordenar las prioridades del Gobierno, que necesita dar vuelta la página. De manera paralela y a la misma hora la interna del oficialismo entre los sectores de la jefa del partido y Santiago Caputo se trasladó a las redes, donde Adorni también levantó el perfil.

Sin la presencia de Luis Caputo, de gira en Estados Unidos, los principales referentes políticos del oficialismo volverán a verse las caras en el despacho de Adorni.

Además de la hermanísima, estarán los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, el ministro del Interior Diego Santilli , la jefa del bloque de senadores Patricia Bullrich y Santiago Caputo.

La ex ministra de Seguridad deja saber que la salida del jefe de Gabinete es necesaria para que deje de arrastrar al Gobierno. El asesor, en tanto, intenta no chocar de frente con Karina Milei para que funcionarios que le reportan resistan en puestos sensibles en la administración , entre las que sobresalen la SIDE y la ARCA. La salida de Adorni podría acelerar esos cambios .

Sin embargo, en las últimas horas, Daniel Parisini, el streamer conocido como "El Gordo Dan " que suele visitarlo en la Casa Rosada e integra la agrupación Las Fuerzas del Cielo, de fuerte anclaje digital y nulo lugar en las listas del año pasado, volvió a insultar al principal armador de Karina Milei en la Provincia, Sebastián Pareja. Las críticas son por la denuncia del diputado libertario contra militantes digitales que los insultaron y expusieron su teléfono en redes sociales.

La diputada Lilia Lemoine, muy cercana a los hermanos Milei, también se cruzó con Parisini en redes. " Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé ", escribió la diputada y flamante presidenta de la comisión de juicio político para clausurar un cruce con el conductor de Carajo!, que le recordó que no tenía "jurisdicción" en redes. "Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei . No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el congreso. No pasarás", escribió el streamer.

El oficialismo busca retomar la agenda legislativa después de la sanción de la ley de Glaciares. El Gobierno acelera la designación de nombramientos en la Justicia en el Senado , habilita el mini código penal del ministro de Justicia Juan Mahiques en detrimento del proyecto original de su antecesor Mariano Cúneo Libarona, entre otros ítems.

Además, en las últimas horas, la Procuración del Tesoro recurrió a la Corte Suprema con un Per saltum para rehabilitar los artículos de la reforma laboral suspendidos por un juez de primera instancia.

El Ejecutivo también intenta evitar el pago de 2.5 billones de pesos que debería girar a las universidades . El plazo de la Cámara en lo Contencioso Administrativa vencía este viernes. El Consejo Interuniversitario ya advirtió que avanza con una nueva marcha, tal como anticipó Clarín. El oficialismo busca insistir con un proyecto de ley alternativo con menos impacto fiscal.

Karina, Santilli y Lule Menem se sentaron esta semana con los gobernadores aliados Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) para empezar a discutir las condiciones de una nueva confluencia electoral en 2027 .

En ese contexto delicado y mientras las encuestadoras muestran una caída sensible de la imagen del Gobierno arrastrado por la crisis económica, pero también por el escándalo, Manuel Adorni -que venía de un silencio sepulcral- chicaneó en redes sociales a dirigentes de diferentes extracciones del peronismo que viajan para un encuentro inter partidario en Barcelona.

El jefe de Gabinete también cruzó en la misma red social a Nicolás Márquez, el biógrafo oficial del Presidente que pide activamente por la salida de Adorni . En el oficialismo especulan que Márquez -muy cercano a Agustín Laje, ideólogo de la Fundación Faro- se mueve con la venia del Presidente que lo deja jugar. Es un modo de evitar un choque frontal entre los Milei. El Presidente sostiene al ex vocero.

El jefe de Gabinete debe presentarse el 29 de abril en Diputados para brindar su primer informe de gestión en el Congreso. Milei desliza ante ministros que él mismo y el gabinete podrían acudir al Palacio Legislativo como gesto de apoyo. En la Cámara baja lo desmienten . Entre los diputados libertarios y los aliados que bloquean la interpelación hay nerviosismo. Adorni apostaría otra vez a su perfil original, agresivo e irónico .

Después de semanas de arbitrariedad y sin una resolución que respaldara la medida, la Secretaría de Comunicación -que depende de Adorni- rehabilitó el ingreso de los periodistas que tenían vedado el ingreso a la Casa Rosada . Los acreditados pertenecen a los medios que publicaron una serie de notas, que según una investigación del consorcio Open Democracy, fueron parte de un operativo de Rusia para desestabilizar al Gobierno en 2024.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín