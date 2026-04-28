Juicio por la muerte de Maradona: declaró Verónica Ojeda e incorporan un sorpresivo audio

La quinta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) sumó este martes un sorpresivo audio sobre la reunión en la Clínica Olivos donde se decidió la internación domiciliaria tras su operación de un hematoma subdural.

Verónica Ojeda ingresó 14.40 a la sala de audiencias por la misma puerta que lo hacen los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro. Se sentó frente a ellos y comenzó a declarar en la quinta jornada del juicio por la muerte de su ex pareja y padre de su hijo, Dieguito.

La testigo reafirmó más de una vez que el neurocirujano Leopoldo Luque (45) y la psiquiatra Agustina Cosachov (41) eran los médicos tratantes de Maradona en sus últimos meses de vida.

“Son médicos de Diego en su momento, cuando estaba vivo”, dijo ni bien comenzó su declaración, que fue dirigida por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren.

Ojeda sostuvo que “Diego no estaba bien de salud”, que en su último tiempo “tomaba mucho vino y cerveza”, que era suministrado por gente de su entorno. "Con ese estado con mi hijo no podía estar. No era un ambiente para que vea a su padre en ese estado”, aseveró.

Luego, habló nuevamente del rol de Luque en la salud de Maradona: “ Luque era el medico de Diego . Me lo presentaron como el médico de Diego cuando empecé a tener un dialogo de vuelta, en 2020”.

En otro tramo de su declaración Ojeda contó lo difícil que fue volver a tener vínculo con Maradona, especialmente para que su hijo vuelva a tener contacto con su padre y apuntó al círculo más cercano, entre ellos Matías Morla, su hermana Vanesa y Maximiliano Pomargo.

Cuando transcurrían cerca de 40 minutos de interrogatorio, y declaraba sobre la reunión en la Clínica Olivos para arreglar los detalles de la externación de Maradona, Ojeda dijo que tenía un archivo con el audio de lo que había pasado en ese lugar.

Según recordó la testigo, de la charla estuvieron presentes Luque; Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz (34) ; las hermanas de Maradona; las hijas Dalma, Gianinna y Jana; el empresario Víctor Stinfale y Pomargo.

“Se barajaron otras opciones . Ellos sugirieron (por los médicos) una internación domiciliaria. Está la grabación de esa charla. Yo también la grabé porque fui con un abogado amigo que me sugirió que grabe porque no sabía con qué me iba a encontrar . La grabación que pusieron el año pasado creo que duró una hora y la mía una hora y 45 minutos . Si quieren doy el audio”, dijo la testigo.

En ese momento se generó una discusión en la sala, comandada por los abogados Julio Rivas, Francisco Oneto y Roberto Rallín, quienes si bien no se opusieron a la incorporación de pleno argumentaron que debería ser peritado para “evitar conflictos y nulidades”.

El audio al que hizo referencia Ojeda fue el aportado por el médico Rodolfo Benvenutti, quien llegó a ver a Maradona en la Clínica Olivos de la mano de Stinfale. El archivo fue incorporado durante la etapa de instrucción y exhibido en el juicio pasado, que quedó nulo.

“Es un audio sorpresivo” , exclamó Rallín. Alberto Ortolani, uno de los tres jueces, dijo que es se trata de “una prueba documental que no requiere conformidad de la contraparte”, a lo que nuevamente el defensor de Luque expresó que “la querella lo tenía guardado”.

“Venimos hablando desde hace cinco audiencias de la reunión de Olivos. Es un registro de audio manifiestamente útil”, expresó Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini (57).

Tanto para Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, como para la fiscalía, el audio “es prueba indispensable” para el debate.

Tras un breve cuarto intermedio, el presidente del tribunal Alberto Gaig comunicó que la prueba iba a ser aceptada e incluida en el debate.

"Resulta pertinente y es necesario para esclarecer los hechos. No es prueba nueva pero sí está editado o recortado el anterior , para superar esa duda, lo vamos a incorporar", señaló Gaig y adelantó que podía ser pasado en la audiencia del próximo jueves, cuando se reanudará el debate.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín