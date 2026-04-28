Intentó evitar un robo en su casa, le cortaron un dedo con un machete y golpearon a su madre no vidente de 84 años

Un hombre fue atacado a machetazos y perdió el dedo índice cuando un grupo de ladrones entró a robar a su casa de Granadero Baigorria, en Rosario. En el ataque también golpearon a su madre, una mujer de 84 años no vidente. Por el caso hay dos detenidos.

El violento episodio ocurrió este lunes a la madrugada en Naranjos al 3000, al norte de Rosario, cuando el dueño de casa escuchó ruidos y fue hasta el comedor. Allí descubrió a una persona que se llevaba el televisor.

La víctima, identificada como Claudio, intentó a los golpes evitar que el ladrón se llevara sus cosas. Entonces, el agresor respondió con un machete , con el que le provocó una herida en la cabeza y otra en la mano derecha que derivó en la pérdida de la falange, según indicó La Capital .

La escena ocurrió pasadas las 00.30 de este lunes 27 de abril. Tras el llamado al 911, los policías encontraron al hombre en grave estado de salud, ya que tenía varios golpes y lastimaduras. La mamá, llamada Romelia, estaba en estado de shock.

Cuando revisaron la vivienda, los agentes policiales encontraron un machete y el televisor que habrían querido llevarse los ladrones. Además, hallaron los restos del dedo amputado durante la pelea y el intento de resistirse al ataque.

De acuerdo con el parte médico, el hombre tenía “múltiples heridas en el cuero cabelludo" y había sufrido "la amputación de la falange de un dedo de la mano derecha”. Tras asistirlo, lo trasladaron de urgencia al Hospital Eva Perón , donde permanecía “internado con asistencia respiratoria, sedado y en estado crítico, aunque estable”.

Luego de que lograran estabilizarlo en la guardia del centro de salud, le hicieron una tomografía que arrojó como resultado una fractura de cráneo, señala Rosario 3 .

En tanto, en declaraciones al programa televisivo De 12 a 14 , la sobrina del hombre contó que su tío “está en terapia por todos los cortes y con respirador”.

“Le dieron con un machete” , remarcó y mencionó que la herramienta que usaron para atacarlo es propiedad de la víctima.

En tanto, la joven indicó que su abuela “ estaba acostada, empezó a escuchar ruidos y cuando intentó levantarse la golpearon y la tiraron al piso” . Aparentemente, a ella le pegaron con una pala y le ocasionaron lesiones en la cadera y el tobillo.

Si bien los atacantes huyeron, este martes alrededor de las 13 detuvieron a dos personas en la zona del monte de eucaliptos de la empresa Celulosa Argentina, situado en el límite entre Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.

Ambos habían quedado grabados en los videos de las cámaras de seguridad de la zona.

Fuente: Clarín