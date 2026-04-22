Juicio por la muerte de Maradona: por qué un abogado planteó que los hijos podrían ser imputados si declaraban

El juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó a tensionarse: desde la segunda audiencia del debate oral en San Isidro que las peleas entre las partes son moneda corriente y los jueces tienen que intervenir para calmar aguas. El motivo, en general, son planteos judiciales de los abogados. Sin embargo, en la última jornada, hubo uno que generó polémica.

El pedido lo hizo el defensor Marcelo Rodríguez Jordan , que, junto al abogado Vadim Mischanchuk, representa a la psiquiatra imputada Agustina Cosachov . Al comienzo de la audiencia del martes, el letrado pidió que ninguno de los hijos mayores de edad del Diez pudieran declarar como testigos en el juicio por su fallecimiento.

El detalle: lo solicitó mientras Gianinna Maradona estaba en la puerta de la sala esperando para entrar a testificar por segunda vez, ya que lo había hecho también en el debate anulado de 2025.

Lo que causó aún más malestar fue el argumento del defensor. Rodríguez Jordan dijo que Gianinna, Dalma, Jana y Diego Junior Maradona no deberían declarar bajo juramento de decir la verdad porque serían pasibles de una imputación , ya sea por incumplimiento de la ley de salud mental o de la asistencia familiar.

Es decir: que, para él, los hijos también habían tenido responsabilidad en la salud de su padre y podrían “autoincriminarse” con su propia declaración ante los jueces.

El incumplimiento de los deberes de asistencia familiar mencionado es un delito penal que sanciona a quien no brinda medios de subsistencia para una persona de su familia sin causa justificada. Tiene una pena de 1 mes a 2 años de prisión o multas.

Además, el defensor también dijo que la Fiscalía podría incurrir en el delito de prevaricato si consideraba a los herederos como testigos, más allá de que el listado de personas a declarar en el juicio esté acordado por todos. “ Los hijos fueron propuestos como testigos incluso por la defensa de Cosachov ”, remarcó el abogado Félix Linfante, representante de Jana Maradona.

Los jueces rechazaron el pedido por unanimidad y de manera inmediata, sin requerir un cuarto intermedio. Antes, sin embargo, opinaron el resto de las partes.

“Nunca se mencionó algo tan agresivo para la dignidad de una persona ni para con una víctima. Jamás” , consideró el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna.

Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, estos planteos, además de considerarlos “inadmisibles” creen que “son maniobras que pueden generar intimidación en los testigos”.

Los magistrados que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que están a cargo de este juidio, se opusieron al pedido del defensor. El presidente Alberto Gaig fundamentó: “El argumento es materia de otra investigación, no de este juicio y además resulta extemporáneo. Corresponde mantener a Gianinna Maradona y al resto de los hijos en calidad de testigos".

Ante este contexto, también hizo una advertencia para el resto de las jornadas y las próximas declaraciones de familiares directos de Diego. " Sí voy a dejar constancia de que en el contrainterrogatorio de la defensa no voy a permitir preguntas imputativas que busquen probar su responsabilidad penal” , remarcó el magistrado Gaig, acompañado de sus colegas Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Fuente: Infobae