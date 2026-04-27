José Ortega y Gasset dijo en 1924: “Nuestras convicciones más arraigadas son las más sospechosas”

Entre las frases célebres de José Ortega y Gasset , una de las más citadas es aquella que sostiene que “nuestras convicciones más arraigadas e indubitables son las más sospechosas” . Aparece en La deshumanización del arte , uno de los ensayos más reconocidos del filósofo español que murió en 1955, a sus 72 años.

La frase “nuestras convicciones más arraigadas e indubitables son las más sospechosas” se encuentra dentro del apartado “Invitación a comprender” , del ensayo La deshumanización del arte , que fue publicado por entregas en el periódico El Sol en 1924, mientras que al año siguiente se editó como libro completo.

Antes de que apareciera esa oración, el filósofo madrileño venía discutiendo la tensión entre el arte del siglo XIX y las búsquedas de los jóvenes de su tiempo . En ese contexto, se pregunta por qué las personas más adultas deberían tener siempre razón y, acto seguido, propone la actitud de entender antes de condenar , que desarrolla en el apartado “Invitación a comprender”.

Allí, advierte que “nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas” . Y continúa: “Ellas constituyen nuestros límites, nuestros confines, nuestra prisión. Poca es la vida si no piafa en ella un afán formidable de ampliar sus fronteras. Se vive en la proporción en que se ansía vivir más. Toda obstinación en mantenernos dentro de nuestro horizonte habitual significa debilidad, decadencia de las energías vitales".

“El horizonte es una línea biológica, un órgano viviente de nuestro ser; mientras gozamos de plenitud, el horizonte emigra, se dilata, ondula elástico casi al compás de nuestra respiración. En cambio, cuando el horizonte se fija es que se ha anquilosado y que nosotros ingresamos en la vejez”, completa la reflexión.

En ese sentido, Ortega señala que las certezas más duras pueden convertirse en un obstáculo para ver algo nuevo . Por eso es que habla de “límite”, de “confines” y hasta de “prisión”. Según considera, las convicciones no dejan pensar, sino que condicionan de antemano todo lo que se mira.

José Ortega y Gasset nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid y fue uno de los filósofos y ensayistas españoles más relevantes del siglo XX. Su obra no solo tuvo un fuerte impacto en España, sino también en Europa e incluso Hispanoamérica.

Creció en un ambiente muy ligado al mundo intelectual y periodístico, dado que su familia estaba vinculada a la prensa. Estudió en Madrid y luego continuó su formación en Alemania , donde conoció de cerca corrientes como el neokantismo, que marcaron sus primeros años de pensamiento.

Sin embargo, luego construyó una filosofía propia . Uno de los ejes de su pensamiento fue el perspectivismo , según el cual toda mirada sobre la realidad está condicionada por la situación concreta de quien observa . En ese contexto, formuló su reconocida idea de que “yo soy yo y mi circunstancia” .

Tras regresar de Alemania a España, fue nombrado profesor de Filosofía , Lógica y Ética en la Escuela Superior del Magisterio de Madrid. Dos años más tarde, comenzó a dar clases de Metafísica en la Universidad Complutense de Madrid.

Entre sus libros más reconocidos se encuentran España invertebrada y La rebelión de las masas . Tras el inicio de la Guerra Civil española en 1936, pasó varios años fuera del país y regresó a Madrid en la década de 1940. Murió el 18 de octubre de 1955 a sus 72 años.

Fuente: TN