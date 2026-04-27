Mezclar vinagre de manzana y detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Una simple mezcla de vinagre de manzana y detergente , dos productos que siempre hay en la mesada o la alacena, es la solución a un problema en todas las casas . El poder que se encuentra en esta combinación es ideal para proteger a los alimentos.

La presencia de las moscas de la fruta en la cocina suele ser un trastorno muy común en cualquier época del año. Allí donde hay frutas frescas y restos de alimentos , aparecen estos insectos que se multiplican rápidamente.

Esta mezcla natural permite solucionar a tiempo este problema de una manera natural , sin contaminar la comida. El vinagre de manzana es la base fundamental de esta trampa casera que da resultados de inmediato y sin recurrir a costosos productos químicos.

La clave de usar este ingrediente es que tiene un aroma dulce y fermentado, que resulta muy atractivo para las moscas de la fruta. Los expertos aseguran que este proceso de fermentación huele a fruta podrida , un imán para los insectos.

Atraídas por este aroma, las moscas de la fruta caen en el vinagre y se ahogan , por lo que esta solución casera es totalmente efectiva. Claro que para que esto funcione no basta con el vinagre de manzana , sino que se necesita de la ayuda del detergente , que cumple una función fundamental.

Lo que se debe hacer es introducir vinagre de manzana en un vaso hasta alcanzar la mitad de su volumen y luego agregar unas gotas de detergente . Se mezcla bien y se coloca como trampa para atrapar a las moscas de la fruta en la cocina.

Los expertos remarcan que la función del detergente es romper la tensión superficial del líquido con el objetivo de que las moscas no puedan posarse y salir rapidamente del vaso. De esta manera, quedarán atrapadas y se ahogarán.

Para potenciar la eficacia de este tructo tan simple se puede cubrir el recipiente con film plástico y hacerle unos pequeños agujeros. De esta manera los insectos podrán entrar, pero se les verá dificultada la salida.

Respecto de dónde deben ponerse las trampas, se recomienda hacerlo cerca de canastas con frutas, al lado de los cestos de basura y en lugares de almacenamiento de mercadería fresca. Si se percibe la presencia de muchas moscas, lo mejor es poner varias de estas trampas en distintas zonas de la cocina.

Un dato importante es que la mezcla debe ser renovada diariamente. Esto es para que la fermentación del vinagre de manzana mantenga su aroma potente y atraiga a los insectos. Si no se cumple con este paso, la trampa irá perdiendo efecto.

Para prevenir este problema que afecta a todas las casas es importante retirar rápidamente los residuos de alimentos de la mesada o la pileta de lavar. Una vez tirados a la basura, hay que cerrar la bolsa lo antes posible, para evitar la llegada de las moscas. La basura orgánica no se debe mantener en el hogar demasiado tiempo.

Es importante enjuagar el cesto de basura con detergente y agua caliente periódicamente y mantener la limpieza de la cocina a diario. Echar agua hirviendo por los desagües puede servir para interrumpir posibles ciclos de reproducción . También es muy efectiva una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio.

Por otro lado, si las trampas caseras de vinagre de manzana y detergente no logran erradicar a las moscas de la fruta es posible que exista un foco oculto, como un nido en el desagüe o restos orgánicos en el tacho de basura. En estas situaciones, lo mejor es que intervenga un experto en limpieza o control de plagas.

Fuente: TN