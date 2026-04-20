Javier Milei confirmó que empezará a funcionar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv

El presidente Javier Milei confirmó el domingo, durante su gira oficial por Israel, la puesta en marcha de la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv , que comenzará a operar en noviembre . La medida fue presentada como un paso para profundizar el vínculo bilateral entre ambos países.

“A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv” , afirmó el mandatario durante su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu . La información fue ratificada asimismo por el presidente de la aerolínea El Al Israel, Amikam Ben-Zvi.

La iniciativa había sido anticipada por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish , quien señaló que el proyecto podría concretarse antes de fin de año. “ Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador. La Argentina e Israel tendrán vuelo directo, y esperamos poder inaugurarlo muy pronto, este mismo año” , había expresado en un posteo en la red social X.

Wahnish atribuyó el avance al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y a una decisión de inversión del gobierno israelí. También destacó el respaldo del canciller Pablo Quirno y de directivos de El Al, entre ellos su CEO, Levi HaLevi, y el vicepresidente comercial Shlomo Zafrani. “Es el resultado concreto del vínculo estratégico que el presidente Javier Milei construyó con Israel” , afirmó, y consideró que se trata de “un hito que abre una nueva era” con impacto en el comercio, el turismo, la cultura y las inversiones.

Según reportes citados por medios internacionales, el servicio sin escalas se inscribe en un contexto de mayor cooperación entre ambos países y se espera que contribuya a incrementar los intercambios bilaterales.

La aerolínea israelí ya había operado en América del Sur —con vuelos a Brasil hasta 2011—, pero el enlace directo con la Argentina marcará un antecedente inédito. En el país reside la comunidad judía más numerosa de América Latina, con cerca de 170.000 integrantes, mayoritariamente en el área metropolitana de Buenos Aires.

El viaje oficial de Milei comenzó el sábado, cuando partió desde la Argentina rumbo a Israel. Ya el domingo, tras aterrizar, inició su agenda con una visita al Muro de los Lamentos , uno de los sitios más sagrados del judaísmo , en línea con el perfil religioso que atraviesa gran parte de su estadía.

Más tarde, el Presidente mantuvo una reunión con Netanyahu. Hubo inmensa sintonía, flores, aplausos, abrazos y bromas, pero también un mensaje político de Milei contra un enemigo común que —según planteó— comparten con Netanyahu y Donald Trump, tal como detalló LA NACION .

“Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo; eso tiene que cambiar y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio”, dijo Milei.

El Presidente habló así al subrayar la importancia de los “Acuerdos de Isaac” , una iniciativa que se inspiró en los “Acuerdos de Abraham impulsados” en los países del Golfo en 2020 por Donald Trump, que “busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”.

Recordó que desde que asumió, la Argentina avanzó en ese sentido, al declarar como organizaciones terroristas a Hamas, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana. “Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el dolor”, sumó. “La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la Justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia” , clamó, como hizo también en sus dos anteriores visitas.

En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, se reunió con su par israelí, Gideon Sa’ar, como parte de la agenda diplomática de la comitiva.

Las actividades continuarán el lunes con una agenda de alto perfil institucional. Milei recibirá un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan y luego mantendrá una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Más tarde, visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por una academia de estudios talmúdicos.

El martes, en tanto, el mandatario participará de encuentros con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y formará parte de la ceremonia oficial del Día de la Independencia de Israel , esta vez en su instancia principal. Ese mismo día, por la noche, está prevista su partida de regreso hacia la Argentina, con arribo a Buenos Aires el miércoles por la mañana.

Fuente: La Nación