Inédito operativo policial: disfrazados de payasos, atrapan a uno de los narcos más buscados del Conurbano

A través de un inédito operativo, la Policía bonaerense logró detener a Fabián Jesús Bravo, conocido como “Gordo Pey” y a su pareja, Joana Giménez . Como parte de los trabajos de inteligencia, el capo narco fue sorprendido por los oficiales, quienes "camuflados" de payasos lograron acercarse y detenerlo.

La estrategia policial fue pergeñada y respondió tal lo planeado, gracias a que funciona un circo en la zona . Fue la clave para no levantar sospechas en los buscados.

El capo narco de la zona de San Martín y su pareja están imputados en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas. Y desde hace varios meses que eran buscados por la Justicia .

La investigación se abrió a principios de mes cuando se pudo detener al sobrino de Bravo, Iván Abel Bravo , quien fue retenido al ser descubierto en un Chevrolet Cruze gris conducido por Emiliano Horacio Recalde. Ambos del entorno directo de Bravo.

En la detención se les secuestró una pistola calibre 9 mm marca Glock con numeración suprimida, dinero en efectivo, un teléfono celular, municiones, y drogas preparadas para su comercialización. Terminaron detenidos.

A partir de esa captura, la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado armó una Comisión Especial de Investigación comenzó a desarrollar tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y un análisis de movimientos sobre los familiares y personas cercanas a la pareja delictiva.

En la investigación se descubrió que la pareja alquilaba viviendas temporarias y quintas en distintas localidades del oeste bonaerense, lo que les permitía cambiar de ubicación frecuentemente y que de ese modo evitaban ser descubiertos. Principalmente se movían por Moreno y General Rodríguez.

Los datos en la última semana llevó a los oficiales a un inmueble del barrio Martín Fierro , que era el último destino elegido por los prófugos en su constante peregrinaje.

Allí, vivían los que resultaron detenidos con sus hijos menores de edad. Para no alertar a la pareja buscada, tuvieron que montar un operativo que les permitiese acercarse al lugar sin ser detectados.

Fue así que dos oficiales, aprovechando la presencia de un circo en la zona, se disfrazaron de payasos y salieron a repartir panfletos puerta a puerta.

La presencia de los payasos en el barrio no llamó la atención. Y la primera en salir de la casa fue Giménez, que al darse cuenta que se trataba de un operativo que incluía a los disfrazados, intentó escapar. Sin embargo, los agentes lograron atraparla.

Poco después, los agentes ingresaron al domicilio y también detuvieron a Bravo, considerado por los investigadores como el capo narco más buscado de San Martín.

A partir de la captura del hombre, las autoridades consideran haber desarticulado una de las organizaciones criminales más peligrosas de la zona norte.

Según confirmaron las fuentes policiales, el hombre lideraba una organización que contaba con un fuerte dominio territorial que sostenía a través de la violencia y amenazas.

La banda funcionaba con una estructura jerárquica definida y sus integrantes se encargaban de la distribución, comercialización y almacenamiento de drogas a través de plataformas digitales, lo que dificultaba las tareas de investigación.

Tanto Pey como su pareja quedaron a disposición de la Justicia. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº7, a cargo de Alejandra Maico, del Departamento Judicial de San Martín.

Fuente: Clarín