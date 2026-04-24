Caso Loan: nuevo revés para los falsos integrantes de la Fundación Dupuy y llamado de atención a un abogado

Con un llamado de atención para uno de los defensores, el Tribunal Oral Federal de Corrientes cerró la posibilidad de que tres de los 10 imputados por intentar desviar la investigación de la sustracción de Loan Danilo Peña puedan seguir batallando para eludir o al menos mejorar su situación judicial a menos de dos meses del inicio del juicio oral y público.

El revés judicial lo sufrieron Alan Juan José Cañete (34) , la abogada Elizabeth Cutaia (46) y su pareja, Pablo Javier Noguera (44) , quienes están acusados de intentar desembarcar en 9 de Julio, haciéndose pasar por integrantes de la Fundación Lucio Dupuy, para entorpecer la investigación de la Justicia Federal y estafar al municipio en una millonaria suma.

El Tribunal Oral Federal integrado por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco declaró inadmisible un recurso de Casación mediante el cual el defensor pretendía que se revisara la resolución que rechazó la suspensión del juicio a prueba para Cañete.

El abogado Martín Leiro sostuvo que la negativa del Tribunal “vulneraba el derecho de defensa en juicio , al impedir el acceso a un instituto legal previsto, generando un gravamen irreparable”.

Los jueces le recordaron que la suspensión del juicio a prueba ya había sido rechazada en junio del año pasado por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

“La pretensión ahora reeditada -y además sin anoticiamiento al Tribunal de aquel pedido ya rechazado- señala una violación a los principios legales y éticos que deben guiar su actuación como auxiliar de la Justicia -tanto más teniendo en cuenta la complejidad de la compulsa documental de una causa de más de 90 cuerpos-, y un exceso claro y consciente del legítimo derecho de defensa, incurso en la mala fe procesal que configura un supuesto de litigiosidad indebida”, señalaron, molestos, los jueces.

Por su parte, el abogado de Cutaia, Rodolfo Baqué , interpuso un recurso de Casación que también fue declarado inadmisible.

El defensor sostuvo que, en marzo pasado, el Tribunal rechazó el planteo de reparación integral que habían propuesto para el delito de defraudación a la administración pública.

En ese sentido, indicó que el acuerdo conciliatorio se circunscribió exclusivamente a ese delito, que es de carácter patrimonial, respecto del cual la supuesta víctima -la Municipalidad de 9 de Julio- había prestado su conformidad.

Al analizar el planteo, el Tribunal sostuvo que la Casación había sido planteada sobre una sentencia que no era definitiva, por lo que debía ser desestimada.

Un recurso similar al de Baqué había sido presentado por el defensor oficial Adrián Maceri , representante de Noguera. Y corrió la misma suerte: los jueces decidieron declararlo inadmisible.

El Tribunal que juzgará a los 17 procesados tiene previsto realizar el próximo 19 de mayo una inspección ocular en la zona de la tapera del paraje El Algarrobal, donde Loan fue visto por última vez en la tarde del 13 de junio de 2024.

El chico de 5 años había ido con su papá a la casa de su abuela Catalina, donde se enteraron que la mujer había organizado un almuerzo en honor a San Antonio de Padua y había invitado a una decena de comensales.

Al finalizar la comida, Loan -junto a otros chicos y tres adultos- se dirigieron hacia una tapera cercana en busca de naranjas. En esas circunstancias se produjo la sustracción del pequeño.

Por ese hecho fueron procesados y están detenidos tres parejas: Laudelina Peña (47) y Bernardino Antonio Benítez (39); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (54) y el ex capitán de navío Carlos Pérez (64); Mónica Millapi (36) y Daniel "Fierrito" Ramírez (51).

Para la Justicia Federal, el comisario Walter Adrián Maciel (45) fue partícipe necesario del delito y en los días posteriores se encargó de instalar la hipótesis de que el chico estaba perdido en una zona de montes, pastizales y lagunas.

Los siete irán a juicio el 16 de junio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La jueza Pozzer Penzo abrió en su momento otro expediente paralelo que derivó en el procesamiento de otras diez personas que desembarcaron en 9 de Julio en los días posteriores, con la aparente intención de desviar la investigación.

A 681 días de ocurrido el hecho, la Justicia no pudo establecer qué sucedió con Loan, quien el próximo 8 de mayo cumpliría siete años.

Fuente: Clarín