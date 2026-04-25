Horror en Mar del Plata: hallaron un cadáver calcinado en las afueras de la ciudad

El cuerpo completamente calcinado de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado fue encontrado en un descampado en las afueras de Mar del Plata , pocas horas después de un incidente cerca de ese lugar que terminó a los tiros y con tres casillas precarias incendiadas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 2:30 de este sábado en inmediaciones de Juan B. Justo al 8400, en las afueras de la ciudad balnearia. Tras un llamado al 911, personal policial acudió al lugar y constató la presencia del cadáver calcinado, iniciando una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Horas después una mujer, que más temprano había denunciado en la comisaría 11ma. la desaparición de su hermano, se presentó nuevamente ante la Policía para, pese al estado del cuerpo, manifestar que podría tratarse de él.

Según la mujer, a su hermano lo habrían matado en una pelea ocurrida horas antes en el Barrio Autódromo, un incidente cuyo origen se desconoce pero que se desbordó hasta terminar a los tiros y con varias casillas precarias incendiadas.

La Policía llegó hasta ese lugar, y pese a que allí recogieron versiones de que habría una persona muerta, no encontraron nada

Ante varios indicios que apuntan a que el cuerpo podría ser el del hombre denunciado como desaparecido, fuentes judiciales se negaron a confirmarlo y decidieron aguardar los resultados de la autopsia que se practicará este sábado a las 16 a los restos hallados para confirmar fehacientemente de quién se trata.

El lugar donde se encontró el cuerpo, que divide los barrios José Hernádez y Caribe, se encuentra alejado del tejido urbano marplatense y la poca presencia de transeúntes lo convierten en un escenario recurrente para el abandono de vehículos siniestrados.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de Florencia Salas, quien trabaja junto a personal policial y peritos en la recolección de pruebas y testimonios. Por estas horas, los investigadores intentan reconstruir lo sucedido y no descartan ninguna hipótesis.

Fuente: Clarín