¿Hay paro de colectivos en AMBA? Esto es lo que se sabe de la emergencia en el transporte

Este martes 28 de abril muchas personas se preguntan si hay paro de colectivos . Esto se debe a que durante esta mañana se registraron largas filas en las paradas con pasajeros que tratan de viajar en este medio de transporte público .

En principio, solo hay algunos colectivos que no prestan servicios este martes. Se trata de las líneas 707, 333, 407 y 437 , que pertenecen a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A. y circulan en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Los trabajadores de dicha compañía llevan adelante un paro en reclamo de salarios adeudados que se extiende hace ocho días.

Igualmente, hay menos frecuencia en la mayoría de las líneas de colectivos que circulan en el AMBA: la mayoría de las líneas operan al 70% de su capacidad . Se trata de una medida que las empresas de transporte urbano tomaron desde principios de mes por la suba del precio del gasoil , como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente . Dado que siguen las negociaciones con el Gobierno, las cámaras empresariales advierten que puede haber un mayor recorte de los servicios.

La tensión creció el 9 de abril, cuando la frecuencia de los colectivos coincidió con un paro que llevó a cabo la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para reclamar por el pago de los salarios de los choferes. En ese contexto, el Gobierno amenazó con sancionar a las empresas de colectivos por no ofrecer servicios, mientras que las cámaras empresariales reclamaban el pago de subsidios.

Para evitar un colapso del transporte en el AMBA, la Secretaría de Transporte mantuvo reuniones con las cámaras empresarias en medio de un sistema tensionado por el atraso en los subsidios, el aumento de costos —especialmente el gasoil— y dificultades para pagar salarios. Como primer gesto para desactivar el conflicto, el Ejecutivo giró un anticipo equivalente a una parte relevante de los subsidios , lo que permitió empezar a recomponer el servicio. A partir de esos pagos, varias líneas comenzaron a normalizar su funcionamiento de manera gradual , aunque con diferencias según la situación financiera de cada empresa.

De todos modos, esto no solucionó por completo el conflicto y siguen las negociaciones , por lo cual continúa la baja en la frecuencia . En ese sentido, este jueves 30 de abril las cámaras empresariales de transporte urbano se reunirán con la Secretaría de Transporte para llegar a un acuerdo. En la previa, las empresas de colectivos declararon el “ estado de emergencia ” del medio de transporte y amenazaron con nuevas reducciones en el servicio si no reciben respuestas “concretas, inmediatas y verificables” .

A su vez, este martes se le suman los problemas técnicos en diferentes ramales de los trenes del AMBA por los cuales podría haber una frecuencia de una hora en cada uno de ellos. Esto provocó que muchos se vuelquen a los colectivos para viajar, dando lugar a un desbordamiento en el servicio.

Fuente: La Nación