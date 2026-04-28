El video del momento exacto en que un bólido iluminó el cielo en Buenos Aires y causó sorpresa

Un fenómeno astronómico sorprendió durante la madrugada a quienes miraban el cielo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano: un bólido cruzó el firmamento y dejó una estela brillante que pudo verse durante varios segundos .

Según un informe de LN+ , el evento ocurrió en las primeras horas de este martes y también fue observado en otras zonas de la región, e incluso reportado en Uruguay.

Se trató de un bólido , es decir, un tipo de meteoro especialmente luminoso que se produce cuando fragmentos de material espacial ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

En ese proceso, la fricción con el aire provoca que el objeto se caliente y se incinere , lo que genera un destello intenso y una estela brillante. En este caso, la fuerte luminosidad sugiere que se trataba de un fragmento de gran tamaño.

El fenómeno generó sorpresa entre quienes lograron verlo, en parte porque ocurrió en un horario en el que muchas personas aún dormían y, además, por la claridad con la que pudo observarse.

Las imágenes muestran cómo el objeto atravesó el cielo nocturno con un brillo muy marcado , favorecido por las condiciones meteorológicas: el cielo despejado permitió una visibilidad poco habitual para este tipo de eventos.

Si bien no son habituales, los bólidos no son fenómenos extraordinarios dentro de la astronomía . Suelen ocurrir de manera esporádica y, por su velocidad, duran apenas unos segundos.

Fuente: La Nación