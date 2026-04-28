“Mi hermano decía que el doctor Luque era su médico”: la declaración de ”Kitty“ Maradona

“Mi hermano decía que el doctor Luque era su médico”, afirmó este martes Rita Mabel Maradona (72) , una de las hermanas de Diego Armando Maradona (60) , en el inicio de la quinta jornada del juicio por la muerte del “Diez”.

Rita, más conocida como “Kitty”, es una de las testigos de esta jornada donde se espera la declaración de Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando.

La mujer llegó acompañada de sus otras dos hermanas, Claudia y Ana María. Cuando eran las 11 de la mañana, Rita ingresó y se sentó frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Cuando el presidente del Tribunal N° 7 le preguntó si conocía a algunas de las partes, la testigo afirmó que con el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov tuvo trato como médicos del hermano.

“A Luque lo conocí por mi hermano. Lo vi varias veces atendiéndolo, visitándolo a él donde vivía. Visitándolo en la casa, obviamente si lo atendía no sé porque se iban al dormitorio”, declaró.

Rita recordó que el último día que lo vio a su hermano fue cuando se externó de la Clínica Olivos, el 11 de noviembre de 2020, luego de permanecer internado varios días tras una intervención de un hematoma subdural.

“ Lo vi bien, estaba bien, obviamente convaleciente de una operación ”, describió, con un tono bajo y mirando a los jueces.

En otro momento de su declaración, que fue interrumpida por un cuarto intermedio, Rita Maradona recordó los chats del grupo de WhatsApp que formaba parte junto a sus sobrinas, médicos, Maximiliano Pomargo (asistente de Maradona) y su sobrino Jonathan Espósito .

"Decían de buscar un médico clínico porque el doctor Luque no era médico clínico . No sé qué se definió porque solo me comunicaba con el chat. Opiné dos o tres veces y no obtuve respuesta”, sostuvo.

La testigo recordó que su hermano tomaba medicación para la presión ya que toda su familia era hipertensa. También agregó que el doctor Alfredo Cahe fue el médico de su hermano desde que tenía 18 años y también el de sus padres.

“Históricamente el doctor Cahe lo atendió desde los 18 años. Ya no era el médico, hacía rato. En el último tiempo, el doctor Luque decía mi hermano que era su médico ”, afirmó.

Rita también describió como una “falta tremenda” la de su hermano y que siente “una tristeza enorme por no tenerlo”.

Tras ello, y cuando el abogado Eduardo Ramírez , representante de Diego Junior, intentó incorporar preguntas relacionadas a Matías Morla , hubo un breve intercambio con el letrado de las hermanas, Pablo Jurando , al considerar que no son personas que estén vinculadas directamente al objeto procesal del juicio.

Tras un breve cuarto intermedio, los jueces definieron que los testigos pueden introducir información de personas que no están imputados, pero “tienen que ayudar a esclarecer los hechos”.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín