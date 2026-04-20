Hay alerta por lluvias y tormentas en Buenos Aires y otras 10 provincias para este lunes 20 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para algunos sectores de Buenos Aires , La Pampa , Córdoba , Neuquén y Mendoza .

Además, rigen alertas por tormentas para Entre Ríos , Santa Fe , Corrientes , Chaco , Santiago del Estero y Formosa .

Para Mendoza hay una alerta por nevadas al igual que en Neuquén , que a su vez presenta una alerta por vientos fuertes .

Para Buenos Aires, La Pampa y Córdoba se esperan lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.

En Neuquén , el área se verá afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 , milímetros, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que en Mendoza , la precipitación acumulada podría estar entre 10 y 25 milímetros .

En las zonas más elevadas, la precipitación puede darse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones como riesgo principal, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

Las zonas se verán afectadas por por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros , que pueden ser superados puntualmente. En las zonas más bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h , pudiendo ser superadas localmente.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN