Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 12 provincias para hoy, domingo 19 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas en algunos sectores de Buenos Aires , La Pampa , Mendoza , San Luis , Córdoba , Santa Fe , La Rioja , Catamarca , Santiago del Estero , Tucumán , Chaco , Salta y Formosa .

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en Neuquén . A su vez, Mendoza presenta una alerta amarilla por nevadas .

Las zonas se verán afectadas por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

El este de Santiago del Estero y el sureste de Chaco presentan una alerta naranja por tormentas . Las áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm , que pueden ser superados en forma localizada.

La zona cordillerana de Neuquén será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados en forma local.

No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada , principalmente en las zonas mas elevadas del norte de Neuquén.

El área será afectada por nevadas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 40 centímetros , que pueden ser superados puntualmente.

En las zonas más bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN