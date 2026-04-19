Un colectivo y un auto chocaron en la 9 de Julio: hay cinco personas heridas

Un fuerte choque entre un colectivo de la línea 70 y un auto generó momentos de tensión este domingo a la mañana en la esquina de Avenida Santa Fe y 9 de Julio , a metros de Retiro .

Según informaron fuentes del operativo, el impacto se produjo cuando el auto, que circulaba por la zona donde se bifurcan los carriles, ingresó por delante del carril del Metrobus y se encontró de frente con el colectivo .

El choque fue tan violento que el auto terminó con la trompa completamente destruida y perdió líquido, aparentemente aceite, sobre el asfalto.

El SAME llegó rápidamente al lugar y atendió a cinco personas con heridas , entre ellas el conductor del auto y varios pasajeros del colectivo. Según informaron, todas las víctimas están fuera de peligro .

Tras el choque, la avenida Santa Fe quedó cortada en un tramo para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y la remoción de los vehículos.

Si bien el hecho ocurrió en un horario de poco tránsito por ser domingo, se registraron demoras y desvíos en la zona.

Fuente: TN