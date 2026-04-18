Hallaron en Chubut un nuevo dinosaurio de 160 millones de años: lo llamaron Bicharracosaurus

Un equipo de paleontólogos y de científicos del Conicet anunció el hallazgo de un fósil de una nueva especie de dinosaurios en Chubut: se trata del Bicharracosaurus, un saurópodo herbívoro del jurásico, de hace aproximadamente 160 millones de años. Los primeros avistajes quedaron a cargo de un baqueano del área, en el noroeste de la provincia patagónica, mientras que los estudios preliminares indican que se habría tratado de un dinosaurio de entre 15 y 20 metros de longitud y que pesaba unas 15 toneladas.

"Hay huesos grandes, pedacitos chicos… yo les digo bicharracos", insistía Dionide Mesa , el baqueano en cuestión, a los paleontólogos.

Los veía y los concebía como "bicharracos", como también lo haría con otras criaturas animales que se mueven en el Cañadón Calcáreo, una zona árida y escarpada del noroeste de la provincia de Chubut. Dionide Mesa es un chacarero de la zona; uno andariego. La foto lo retrata de gesto adusto, con la mirada tras unos lentes de amplio y discreto marco metálico, un bigote canoso y una gorra roja, en cuyo lado izquierdo de la visera hay un escudo de River Plate.

Posa su brazo izquierdo sobre un alambrado que le llega a la altura de la cadera y detrás de él queda el paisaje del Cañadón. Ahí, sostenía, "hay bicharracos".

Quienes primero lo escucharon con atención fueron los paleontólogos del Moseo Paleontolígico Egidio Feruglio (MEF), que comenzaron los estudios preliminares. Luego se sumaron investigadores del Conicet y otros internacionales, y fueron todos ellos quienes comunicaron en la última semana el histórico hallazgo, cuyo orígen se remonta a la observación del baqueano Mesa.

Allí, en el Cañadón Calcáreo , se halló un esqueleto fósil de una nueva especie de dinosaurios que data del periodo jurásico, es decir hace aproximadamente 160 millones de años, y que mediría entre 15 y 20 metros de longitud y pesaría entre 12 y 25 toneladas; todo según los reportes preliminares.

Los restos fósiles recolectados incluyen porciones significativas de la columna vertebral, incluidas algunas vértebras cervicales y dorsales, parte del sacro y segmentos de la cola . Es en base a esas partes que se pudo avanzar en una esquematización anatómica del animal.

El investigador del Conicet y del MEF, José Luis Carballido, precisó que se está ante un hallazgo de relevancia para la paleontología argentina y regional: " Es un nuevo dinosaurio saurópodo que aporta información clave sobre la evolución temprana de estos animales. Nos permite entender mejor cómo se desarrollaron los gigantes herbívoros que dominaron los ecosistemas millones de años después".

En el MEF decidieron bautizarlo como Bicharracosaurus dionidei debido al mote con que se refería a los restos Dionide Mesa cuando los avistaba en el campo. "Cada vez que íbamos, nos decía 'Acá hay un bicharraco’ y nos llevaba a lugares con fósiles muy importantes", declaró Carballido sobre Mesa, en diálogo con el medio ADN Sur .

"Hay huesos grandes, pedacitos chicos… yo les digo bicharracos", dijo Mesa ante el mismo medio, haciendo gala de la modestia. Ahora, la segunda parte del nombre de la especie, dionidei , lleva su legado.

Y desde el MEF aportaron: "Desde el punto de vista evolutivo, Bicharracosaurus pertenece a los Macronaria, un grupo de saurópodos con origen en el Jurásico y que luego dominaría los ecosistemas terrestres hasta el final del Cretácico. Su hallazgo es especialmente importante porque los registros jurásicos en el hemisferio sur de este grupo son muy escasos".

Los especialistas destacaron que este nuevo ejemplar no sólo acrecenta el registro de fósiles hallados en la región, sino que también aporta evidencia sobre la presencia temprana de linajes vinculados a la familia Brachiosauridae en el hemisferio sur de la Tierra, lo cual permanece muy poco densamente documentado. Por eso la del Bicharracosaurus de Chubut es una pieza clave para comprender la evolución de los saurópodos a nivel global. Por lo pronto, los restos siguen siendo analizados en la sede del MEF en Trelew.

Fuente: Clarín