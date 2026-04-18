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NACIONALES

Descubrieron un camión con cuarzo ilegal y motos con quirquinchos faenados en un control de Gendarmería

Redacción CNM abril 18, 2026

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Un operativo llevado adelante por Gendarmería Nacional en La Rioja descubrió una enorme carga ilegal de cuarzo y la faena de animales protegidos .

Los hallazgos ocurrieron durante un control realizado por personal dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja”, en el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38. Fueron un camión, un auto y dos motos los vehículos involucrados en las infracciones.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, los uniformados obligaron a un camión a detener su marcha y al inspeccionarlo descubrieron que transportaba 30 toneladas de cuarzo con destino a la provincia de Mendoza.

Le solicitaron las habilitaciones correspondientes para llevar esa carga y constataron irregularidades en la documentación presentada para el transporte de minerales . Inmediatamente se solicitó intervención a la Secretaria de Minería y del Juzgado Federal de la Rioja.

Finalmente, por orden del Magistrado, los efectivos secuestraron la carga que se encontraba en infracción y el camión quedó retenido hasta que el conductor regularice su situación con la Justicia.

En otro control llevado a cabo cerca de la localidad de Chamical, obligaron a un auto a detener su marcha. Mientras realizaban la inspección del coche, descubrieron que en el baúl llevaba restos de un Suri Rhea Pennata y dos quirquinchos , uno vivo y uno muerto.

Pero no fueron los únicos animales que encontraron durante el operativo, también frenaron dos motos que llevaban nueve quirquinchos faenados . Los agentes realizaron las actuaciones correspondientes por infracción a las leyes de conservación de la fauna silvestre.

Fuente: TN


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