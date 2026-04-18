Si hacés la cama apenas te levantás, te contamos qué dice la psicología sobre vos y por qué es bueno

Muchas personas acostumbran a hacer la cama apenas se levantan , sin dejarla para otro momento del día. Si bien parece un gesto insignificante, este hábito desde la psicología puede determinar distintos aspectos sobre la forma de ser o estado de ánimo .

Según los expertos, quienes tienden la cama apenas se levantan suelen ser personas con mayor inclinación al orden y a la organización . Este comportamiento está asociado con perfiles estructurados, que valoran la rutina y buscan tener cierto control sobre su entorno.

También se vincula con la disciplina y la constancia . Por eso, empezar el día con una tarea, por mínima que sea, genera una sensación de logro temprano que puede predisponer al cerebro para encarar el resto de las actividades pendientes.

Otro rasgo que aparece es la responsabilidad personal . Hacerse cargo del propio espacio, aunque sea con un gesto tan simple, suele trasladarse a otras áreas de la vida, como el trabajo o los estudios.

Más allá de lo que dice sobre la personalidad, hacer la cama tiene ventajas reales:

Si bien no define por completo a una persona, hacer la cama es un indicador de hábitos saludables . No es una obligación, sino de una herramienta simple que puede ayudar a estructurar mejor la rutina diaria

Fuente: TN