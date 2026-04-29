Hallaron el cadáver de una mujer en un departamento de Rosario y creen que murió hace tres meses

Este martes por la tarde, el hallazgo de un cuerpo sin vida provocó conmoción en un complejo de monoblocks de Rosario . Un vecino alertó al 911 que no veía a la mujer desde hacía 3 meses y la Policía de Santa Fe acudió al departemendo de Brandazza al 2800, donde encontró el cadáver en un avanzado estado de descomposición.

Luego del llamado a las autoridades, se desplegó un amplio operativo policial en la zona, a la altura de Ovidio Lagos y Rueda, donde se descubrió el fallecimiento. El domicilio de la mujer fue abierto por un familiar, lo que permitió a los uniformados ingresar y localizar el cuerpo.

De acuerdo con las estimaciones iniciales que pudo conocer el medio local Rosario3 , la muerte coincidiría con su desaparición en público y habría ocurrido semanas atrás . Sin embargo, la identidad y edad de la fallecida, así como las circunstancias específicas del deceso aún no han sido establecidas.

La Fiscalía en turno ordenó el envío del cadáver al Instituto Médico Legal para realizar una autopsia, que determinará si la causa fue natural o si existen señales de violencia, según detalló la Policía de Investigaciones. Los resultados serán claves para determinar cómo fueron los últimos momentos de la mujer.

El inmueble permanece resguardado mientras los forenses trabajan en la investigación. En el mientras tanto, la Policía sigue trabajando en la causa y recolectó pruebas y testimonios que podrían ser de utilidad para reconstruir el macabro hecho.

El mismo martes en Rosario, un pintor de 53 años falleció tras caer desde una altura de cinco metros mientras impermeabilizaba una vivienda de dos plantas en barrio Lourdes . El accidente ocurrió en Rodríguez al 800 por la mañana, cuando la víctima se encontraba realizando tareas junto a su hijo. La secuencia derivó en politraumatismos graves , por los que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se confirmó su deceso.

En el lugar del accidente, agentes policiales hallaron una escalera de aluminio dividida en dos partes: uno de los tramos permanecía colgado de una ventana de la planta superior y el otro se encontraba sobre el declive de la cochera. Esta disposición sugiere la posibilidad de que la herramienta se haya quebrado o desprendido, dato que podría ser clave para determinar las causas de la caída. De acuerdo con Rosario3 , la investigación quedó bajo la responsabilidad del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos .

El personal del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) detalló que el paciente ingresó alrededor de las 9:30 con lesiones múltiples y en estado crítico . Su fallecimiento se comunicó cerca de las 11 de la mañana a raíz de la gravedad de los traumatismos sufridos en el impacto.

El accidente se suma a un antecedente reciente en la misma manzana de barrio Lourdes. El miércoles 22 de abril, un obrero de 31 años que se desempeñaba como ceramista cayó desde el tercer piso de un edificio en construcción, situado en Rioja al 2600. El edificio se encuentra entre las calles Rodríguez y Callao, mientras que el lugar del incidente fatal de este martes se ubica en Rodríguez entre Rioja y Córdoba, ambos a pocos metros de distancia.

El trabajador permanece internado en terapia intensiva en el mismo hospital, donde fue operado por traumatismo craneal con hundimiento, edema cerebral y lesiones en el tórax. El último parte médico confirmó que “se encuentra estable, pero sigue grave. Al bajarle la sedación, movilizó brazos y piernas. Intentaron sacarle el respirador, pero sin éxito”.

Fuente: Infobae