Habló por primera vez el acusado por el brutal femicidio de Magalí Vera: “Fue la mujer de mi vida”

En Diciembre de 2024, encontraron hundidos en el Rio Quequén a Magalí Vera y a su pareja, Javier Cerfoglio tras un siniestro vial en la localidad de Necochea , ella estaba sin vida. Sin embargo, con el transcurso de las investigaciones, el caso tuvo un giro inesperado cuando hallaron signos de violencia y golpes que llevaron a la detención de Cerfoglio por femicidio . Este lunes, tras 492 días del crímen, el hombre habló por primera vez.

Durante la el inicio de la cuarta, y última, audiencia del juicio en su contra, Javier Cerfoglio realizó declaraciones sobre lo sucedido en 2024. El imputado habló desde el penal de Batán, donde se aloja desde que la Justica le rechazó la prisión preventiva domiciliaria. En el juicio por el asesinato de Magalí Vera , la fiscalía solicitó reclusión perpetua para el acusado, quien enfrenta cargos por un femicidio ocurrido en Necochea tras una fiesta de casamiento. El trágico episodio, marcado por una agresión feroz, culminó con el traslado del cuerpo en el baúl de un automóvil hasta el Río Quequén.

El abogado querellante, Juan Manuel Iovine, solicitó la máxima pena por el cuádruplemente calificado: por vínculo con la víctima, ensañamiento, alevosía y mediar violencia de género. Mientras tanto, el defensor Javier Mengoechea planteó la reducción de la pena a 20 años , al calificar el hecho como una tentativa de homicidio agravado en concurso con homicidio culposo, posición rechazada por la acusación.

En su declaración final, Cerfoglio pidió disculpas a su hijo, a sus padres y a otros familiares, pero omitió dirigirse a la familia de la víctima. “No declaré antes porque no me lo permitían... Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín, por esa madrugada de dolor inmenso que le produje a muchas personas. Quiero dejar en claro que yo la amé, la amaba y la amaré toda mi vida a Magalí, fue la mujer de mi vida, la madre de mi hijo”, expresó.

“Nunca quise que terminaran así, de esta forma triste, nuestras vidas. Nada más, nada más señora jueza”, declaró. Además, antes de terminar su alegato manifestó: “Muchas mentiras hay”.

El comisario Juan Manuel Ibarra, de la Policía Científica de Necochea , presentó pruebas consideradas “demoledoras” por los investigadores, que incluyeron imágenes de cámaras de seguridad donde se registraron 30 patadas propinadas por Cerfoglio mientras Vera permanecía indefensa en la vía pública. El peritaje reveló que, tras la brutal golpiza, la víctima fue arrastrada y depositada inconsciente en el baúl de un Honda Fit color rojo.

La secuencia final del crimen determinó la causa de muerte. El acusado condujo hasta el Río Quequén , cerca de la terminal de ómnibus, y arrojó el automóvil al agua pasada la madrugada bajo una intensa lluvia. Según la acusación de la fiscalía y el análisis del fiscal Marcos Bendersky , el imputado tardó 28 minutos en sacar a Vera del baúl para posteriormente causarle la muerte por asfixia por sumersión , a pesar de que la víctima llegó inconsciente pero aún con vida al río.

La autopsia confirmó signos inequívocos de violencia: fractura expuesta del tabique nasal, lesiones múltiples y una hinchazón extrema en la cabeza. El hallazgo se produjo a las 7.16, cuando su cuerpo fue encontrado bajo un muelle, a 15 metros del vehículo.

En la reconstrucción de los hechos, el 1 de diciembre de 2024, la pareja habría discutido en un casamiento y abandonaron la fiesta. El ataque ocurrió cuando Vera descendió del auto de espaldas , según la narración del abogado Iovine: “La puso como un perro en el baúl, así la llevó hasta orillas del río” . El fiscal Bendersky remarcó que incluso después de dejar a Vera inconsciente, el acusado prefirió arrojar el coche al río y ahogar a la víctima, en vez de llevarla al hospital.

El entorno familiar y social quedó profundamente impactado. Los padres de la víctima, Felipe Vera y Stella Maris Castro , manifestaron dolor e incredulidad por no haber advertido el riesgo durante los catorce años de relación de la pareja. Relatos de familiares indicaron que Vera había mencionado a personas cercanas en días previos: “El Javier que ustedes conocen no es el verdadero Javier” . La familia todavía está esperando el fallo, que será anunciado el lunes 13 y en el mientras tanto siguen buscando justicia por Magalí.

Fuente: Infobae