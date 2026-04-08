Este sábado se hará el 1º Torneo Nacional de Taekwondo ITF en Madariaga

MADARIAGA







Este sábado 11 de abril se llevará a cabo por primera vez en Madariaga el Torneo Nacional de Taekwondo ITF en el Polideportivo Municipal con más de 200 atletas de distintos puntos del país y 38 jueces con experiencia internacional.





La jornada iniciará desde las 8.30 con el acto protocolar y a las 09.00 se dará inicio al evento que promete peleas desde niños de 5 años en categoría danes y colores, una exhibición entre dos competidores mundialistas y 13 peleas pactadas hasta el momento las cuales serán transmitidas vía streaming.





La entrada en puerta tendrá un valor de $10.000 y hay una preventa para madariaguenses a $5.000. Menores de 12 años no abonarán, y entre 13 y 17 años habrá 2x1.





En cuanto a las preventas, podrán ser adquiridas en la Secretaría de Deportes sobre calle Mitre y en la Oficina de Turismo en la Delegación Sur, así como encargarlas vía WhatsApp al 2254 41-1947 (Patricio) o 2267 66-7102 (Nicolás Ríos).





Patricio Iaconis, organizador del evento, destacó la predisposición del municipio de Madariaga y del intendente Santoro por apoyar un espectáculo que traerá visitantes de varias partes del país desde el día viernes, significando una importante inyección en la economía local.





También habrá servicio de cantina tanto para el mediodía como para la mañana y la tarde, y participará el Mercado de la Estación en las inmediaciones del lugar.

Cronograma de actividades:

-8.30: Acto protocolar

-9.00: Inician las llaves de danes (cinturones negros) combates + formas por equipos

-12.00: Break

-13.00: Todas las categorías desde 5 años hasta senior (cinturones de colores)

-17.00: Exhibición de lucha pre-establecida con los campeones mundiales de Puerto Rico (Máximo Schwab y Brian Palacios)

-18.00: Inicio de peleas pactadas (abre Patricio Iaconis vs Diego Chaves y cierra Katia Ríos vs Damaris González).

-22.00: Finalización del evento.