Habló el chico apuñalado por una compañera de escuela en San Martín: “Ella no quería que hable con otras chicas”

Tras el ataque que sufrió a la salida de su escuela en el partido bonaerense de San Martín por parte de una compañera de colegio, el chico apuñalado dio detalles del suceso y contó cuál era su relación con la agresora .

“Estoy más tranquilo que ayer. Ayer estaba nervioso y con miedo, porque fue todo muy rápido", empezó contando Luciano sobre cómo se siente después de lo que le pasó.

"Habíamos empezado a salir hacía una semana o dos”, contó el chico durante una entrevista con eltrece , y aseguró que no imaginó que pasaría algo así.

Sin embargo, él ya había advertido conductas violentas por parte de la chica. “Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse que yo estaba hablando con una piba”, dijo Luciano, que cursa tercer año en la Escuela Secundaria N°4 de San Martín.

Con una herida que requirió dos puntos de sutura en la nuca y varios tajos en sus brazos, el chico contó que durante la jornada escolar del jueves no le había prestado atención a la agresora porque no le habían gustado las actitudes de control que había tenido con él.

“Yo no le hablaba porque se había puesto muy agresiva . Ella no quería que hable con otras chicas”, reveló.

Sobre el ataque en sí, Luciano dijo que ya se estaban formando para salir de la escuela y no la vio a la agresora. "Estaba camuflada entre todos. Y cuando estaba saliendo, una amiga de la tarde me estaba esperando afuera porque siempre vamos a dar una vuelta", contó.

"Habíamos hecho media cuadra y ahí la veo al lado mío, y en un segundo veo que se va para atrás. Ahí no la vi más hasta la esquina, y ahí pasó lo del ataque. Yo pensé que me estaba pegando piñas, pero no. Me estaba clavando el cutter", agregó.

“Yo en ese momento venía hablando con mi amiga y capaz ella se puso celosa por eso, porque venía atrás y me vio”, añadió Luciano.

Según contó, la joven también había agredido a un chico con el que había tenido una relación antes de empezar a salir con él: “Con su ex había sido violenta. Había sacado una navaja y le había marcado el cuello”.

Por su parte Leila, la mamá del chico agredido, pidió que la escuela tome medidas para evitar que un suceso semejante vuelva a repetirse.

"Y﻿o no quiero que quede todo en la nada. Quiero que se haga justicia. Que hagan algo. Hoy gracias a Dios él está acá. Que tomen medidas, que la separen, que la hagan tratar. Que esté apartada de gente porque por lo visto a ella no le importa lastimar a otros. A esa nena no le importa lastimar o matar a alguien", reclamó la mujer.

Fuente: Clarín