En Pinamar crece la preocupación por la salud mental y refuerzan los espacios de atención gratuitos

ZONALES





En los últimos años, la salud mental pasó a ocupar un lugar central en la agenda pública y los datos reflejan una problemática que requiere atención sostenida. En Argentina, 6 de cada 10 adolescentes manifiestan sentir ansiedad o depresión, mientras que más del 60% de los adultos reconoce atravesar niveles de estrés frecuentes o crónicos. En los jóvenes predominan la ansiedad, la tristeza y la soledad, con una fuerte dificultad para expresar lo que les sucede: solo 2 de cada 10 lo habla en su entorno familiar y un porcentaje similar no lo comparte con nadie.





A esto se suman factores como el bullying, la discriminación y el ciberacoso, identificados por un 30% de los adolescentes como situaciones que afectan su bienestar emocional. En los adultos, en tanto, el malestar muchas veces no es visible, ya que continúan con sus rutinas diarias pese a atravesar situaciones de estrés o angustia.





Frente a este escenario, el sistema de salud local cuenta con distintos dispositivos gratuitos de acompañamiento abiertos a toda la comunidad. A través del celular se puede acceder a atención por telemedicina en demanda espontánea, con posibilidad de derivación a profesionales del área.





Además, funcionan espacios de admisión en distintos puntos del distrito: en el CAPS de Ostende los miércoles de 8 a 12, en Diabetpin los lunes de 10:30 a 12:30 y en Valeria del Mar, con orientación infantil, de 8 a 12. También se desarrollan talleres específicos para fortalecer la salud mental y brindar herramientas de contención.





Desde el municipio recuerdan que no es necesario contar con un diagnóstico previo para acercarse a consultar y remarcan que pedir ayuda es un paso fundamental. La salud mental, señalan, es una problemática colectiva que requiere acompañamiento, escucha y espacios de cuidado.





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