Guardar remeras que ya no usás: qué significa, según el Wabi-Sabi

Para el Wabi-Sabi , la filosofía japonesa que invita a encontrar la belleza en lo imperfecto, lo usado y lo que tiene historia, guardar remeras viejas tiene un significado especial .

Aunque para muchas personas esto resulte normal, lo cierto es que tiene una explicación muy profunda y puede decir mucho más de lo que parece .

El Wabi-Sabi es una filosofía japonesa ancestral que valora la imperfección , el paso del tiempo y la autenticidad . A diferencia de otras corrientes que buscan el orden absoluto o la renovación constante, propone aceptar lo que es, incluso cuando está desgastado o incompleto.

Su origen se relaciona al budismo zen y a una mirada más contemplativa de la vida, donde lo simple y lo natural tiene más valor que algo ostentoso o artificial.

No se trata solo de estética , sino también de hábitos: desde cómo decoramos la casa hasta la forma en la que nos vinculamos con los objetos.

Desde la mirada del Wabi-Sabi, acumular remeras que ya no usás puede reflejar varias cuestiones emocionales y simbólicas:

Muchas prendas están asociadas a momentos, etapas o personas. Guardarlas puede ser una forma de aferrarse a recuerdos que cuesta soltar.

El Wabi-Sabi reconoce que todo es transitorio. No desprenderse de lo viejo puede indicar cierta dificultad para aceptar nuevas etapas.

Conservar una remera especial también puede ser una forma de honrar su historia, algo que esta filosofía también valida.

El Wabi-Sabi no propone el descarte compulsivo, sino la conciencia sobre lo que conservamos . La clave está en hacerse las siguientes preguntas:

Si querés ordenar tu ropa sin caer en extremos, podés tomar algunas ideas de esta filosofía:

Fuente: TN