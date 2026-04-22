Gonzalo Valenzuela recordó su separación de Juana Viale y reveló cómo está hoy el vínculo entre ellos

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale supieron ser una de las parejas más populares del espectáculo. Estuvieron juntos entre 2005 y 2014, con algunas crisis en el medio, y tuvieron tres hijos en común: Silvestre (18), Ringo —fallecido en 2011 a los pocos minutos de su nacimiento— y Alí (14). Cada uno rehízo su vida tanto en lo profesional como en lo personal, y si bien su ruptura fue complicada y mediática, con el paso del tiempo supieron construir un vínculo de cordialidad y respeto, priorizando el bienestar de sus hijos. Ahora, a 12 años de la separación , el actor chileno se sinceró sobre cómo fue ponerle fin a su historia de amor y reveló cómo es la relación que tienen actualmente .

“Todas las separaciones se sufren” , respondió Gonzalo Valenzuela en una entrevista con el ciclo En la cima (Los Andes) al ser consultado sobre su separación de Viale y en esta misma línea afirmó: “Seguimos teniendo una familia muy bonita, por suerte. Con Juana me llevo muy bien y mis niños son lo máximo" .

Su primogénito, Silvestre , tiene 18 años y aseguró que es “tremendo” ser padre de una persona que ya es mayor de edad. “Es igual a mí”, advirtió y comentó que, si bien no heredó su gusto por la actuación, sí encontró su lugar dentro de otro espacio artístico: “Es más vergonzoso, pero es un gran artista. Le gusta mucho el dibujo y la pintura . Va a ir por ahí”. Asimismo, dijo que sus hijos le “caen muy bien”. “Tengo esa suerte. Me divierto, me agrada estar con ellos. Son muy simpáticos ”, sostuvo.

En 2024, el intérprete chileno reveló en una entrevista con la neuróloga Keryma Acevedo, en el marco de una campaña de concientización de la Liga de la Epilepsia en Chile, que a su hijo mayor le diagnosticaron epilepsia cuando tenía 12 años y relató la angustiosa situación que vivió cuando tuvo su primera crisis epiléptica. En el hospital le dieron el diagnóstico. “Al saber que era epilepsia, me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, porque hay distintos grados. Fueron cuatro días de espera muy angustiantes. Uno empieza a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar ”, expresó y dijo que recibieron mucha ayuda profesional y lograron encontrar la medicación adecuada para tratarlo.

Además de los hijos que tuvo con la conductora, Valenzuela también es padre de Anka (6) , fruto de su relación con María Gracia Omegna. A su vez, en reiteradas oportunidades dijo que considera como a una hija a Ámbar de Benedictis (23), la primogénita de Viale, a quien conoció cuando tenía dos años. “Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también teniendo súper en claro que no soy su papá”, sostuvo semanas atrás en el ciclo Mamá por siempre . “Ella lo sabe y se lo dije siempre: ‘Te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía y te quiero así, pero respeto mucho a tu viejo y es muy importante tu vínculo con él’”, agregó, y aseguró que se ocupó personalmente de impulsar el vínculo entre la joven y su padre, Juan de Benedictis.

Fuente: La Nación