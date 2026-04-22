Día 54 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 22 de abril en su 54° día de guerra . Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Sin embargo, la tensión en el estrecho de Ormuz y amenazas cruzadas generan dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por su parte, Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán para seguir negociando, pero mantiene el bloqueo naval.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación